27尊神明駐駕觀影 電影《三清》星光首映再現台灣信仰力量

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕由25歲新銳導演陳毅歷時4年拍攝，以台灣民間信仰為主題的紀錄電影《三清》，27日晚上在桃園大江星橋國際影城舉行「星光首映會」。首映現場恭迎來自全國35間宮廟的代表與27尊神明駐駕觀影，形成「神、人」一起看電影的場面，相當特別！電影《三清》預計今年12月上映，讓更多民眾認識宗教力量。

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影。（記者李容萍攝）

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影。（記者李容萍攝）

包括北港媽祖、車城福安宮土地公、龍華慈惠堂開基瑤池金母等明星級神尊蒞臨首映會，總統府副秘書長何志偉、桃園市議會議長邱奕勝、內政部宗教司副司長羅素娟、立法委員牛煦庭、桃園市政府新聞處長羅楚東及彰化市前市長邱建富與全國多間宮廟主委等人出席。

請繼續往下閱讀...

新銳導演陳毅（中）等人參加電影《三清》星光首映祈福。（記者李容萍攝）

新銳導演陳毅（中）、總統府副秘書長何志偉（右3）、內政部宗教司副司長羅素娟（左3）等人參加電影《三清》星光首映。（記者李容萍攝）

陳毅並非傳統電影科班出身，大學一年級參與桃園城市紀錄片計畫，從此踏上影像創作之路。他曾執導《美鳳的日子》、《1819》等作品，深受好評。自幼熟悉宮廟文化的他，也曾歷經一段對信仰的迷惘時期，直到18歲一場車禍後，在宮廟擔任義工，才重新找回與信仰的深厚連結。

（左起）桃市議會議長邱奕勝、總統府副秘書長何志偉、新銳導演陳毅、內政部宗教司副司長羅素娟、市府新聞處長羅楚東等人參加電影《三清》星光首映。（記者李容萍攝）

2023年起，陳毅受聘為內政部宗教事務諮詢委員，是歷屆最年輕的委員。談到創作契機，在2021年完成《1819》後，因受限於疫情與現實壓力，他一度決定不再拍攝新的作品。直到在宮廟服務期間，神明鼓勵他：「為什麼不拍信仰的故事？」原本抗拒的他，花了一年田調全國宮廟後，被無數動人故事打動，才再次舉起攝影機，發起群眾集資計畫有幸獲得1407位民眾的贊助，方能順利完成第一階段達標的艱困任務，讓電影得以完成最後拍攝和後製工作。

電影的片名《三清》，取自道教最高神祇「三清道祖」，雖然內容並非全然講述三清道祖的故事，但劇組上下皆以敬畏之心投入製作。陳毅坦言，製作歷程困難重重，感謝神明庇佑與各界支持，才能完成這部作品，回應眾人的期待與善意；影片透過導演旁白貫穿，述說他自小至今的信仰旅程，並以獨特視角呈現北港朝天宮、道教總廟三清宮、竹山紫南宮、車城福安宮、員林圳安宮、桃園旗南宮等廟宇故事。影片結合紀錄片、插畫與原創配樂，適合不同年齡層的觀眾一起觀賞。

電影《三清》星光首映27尊神明駐駕觀影。（記者李容萍攝）

何志偉表示，和神明一起看電影，是其人生第一次，非常難得，對於年輕的導演陳毅拍攝《三清》電影，將讓台灣的宗教，有新的語言和新的表達方式；邱奕勝也說，要拍攝神明的電影，並不容易，因為得要先擲筊取得神明同意，期《三清》電影，讓更多人認識神明的故事，有了宗教的信仰力量。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法