吳鈴山抱《九如一家人》劇本入眠 入戲太深對老婆爆粗口

吳鈴山在《九如一家人》是為情負債的更生人，命運讓他跟王嫚萱相遇。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝與李杏主演的大愛劇《九如一家人》，本週進入最終篇章，所有飾演更生人的角色包括李國豪、蔡昌憲、李運慶、高山峰、吳鈴山、吳政迪等人，在黃鐙輝與李杏夫妻不顧一切想方設法的幫助大家回歸社會與家庭，人生真的究竟會不會再次遇到新的誘惑與挑戰？

劇中黃鐙輝與吳鈴山相約「我一定在外面等你」，吳鈴山入獄十八年，出獄後的第一件事就是打電話給黃鐙輝，與世事隔絕已久的吳鈴山用公用電話，手機未顯示號碼，還被黃鐙輝當成「詐騙集團」，遲遲不接電話。吳鈴山在《九如一家人》是一個為情負債的更生人，在獲得機會後，命運讓他跟王嫚萱相遇，兩人的情感糾葛成了機會與命運輪盤的交叉點。

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吳鈴山接拍《九如一家人》直呼角色內心很有層次。（大愛提供）

吳鈴山接拍《九如一家人》拿到劇本覺得角色內心很有層次，「因為太喜歡，都抱著劇本睡覺」。吳鈴山也從飾演的角色中想到真實生活中的自己。平常吳鈴山都是好爸爸好先生，接拍時會把角色帶到現實生活中，太太就會感受到為什麼最近變得比較衝，「我是不會罵髒話的人，我記得這段期間跟老婆衝突的時候，我罵她髒話了，這是一個很糟的事情」。

吳鈴山說他在是單親家庭中成長，童年的陰暗面一直被他隱藏的很好。一拿到劇本時，「真的是人性的大爆炸，這個戲我一定要演，我可以在戲中開始放縱我生活中，綑綁自己的那一面」。

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