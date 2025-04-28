晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳鈴山抱《九如一家人》劇本入眠 入戲太深對老婆爆粗口

吳鈴山在《九如一家人》是為情負債的更生人，命運讓他跟王嫚萱相遇。（大愛提供）吳鈴山在《九如一家人》是為情負債的更生人，命運讓他跟王嫚萱相遇。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝與李杏主演的大愛劇《九如一家人》，本週進入最終篇章，所有飾演更生人的角色包括李國豪、蔡昌憲、李運慶、高山峰、吳鈴山、吳政迪等人，在黃鐙輝與李杏夫妻不顧一切想方設法的幫助大家回歸社會與家庭，人生真的究竟會不會再次遇到新的誘惑與挑戰？

劇中黃鐙輝與吳鈴山相約「我一定在外面等你」，吳鈴山入獄十八年，出獄後的第一件事就是打電話給黃鐙輝，與世事隔絕已久的吳鈴山用公用電話，手機未顯示號碼，還被黃鐙輝當成「詐騙集團」，遲遲不接電話。吳鈴山在《九如一家人》是一個為情負債的更生人，在獲得機會後，命運讓他跟王嫚萱相遇，兩人的情感糾葛成了機會與命運輪盤的交叉點。

吳鈴山接拍《九如一家人》直呼角色內心很有層次。（大愛提供）吳鈴山接拍《九如一家人》直呼角色內心很有層次。（大愛提供）

吳鈴山接拍《九如一家人》拿到劇本覺得角色內心很有層次，「因為太喜歡，都抱著劇本睡覺」。吳鈴山也從飾演的角色中想到真實生活中的自己。平常吳鈴山都是好爸爸好先生，接拍時會把角色帶到現實生活中，太太就會感受到為什麼最近變得比較衝，「我是不會罵髒話的人，我記得這段期間跟老婆衝突的時候，我罵她髒話了，這是一個很糟的事情」。

吳鈴山說他在是單親家庭中成長，童年的陰暗面一直被他隱藏的很好。一拿到劇本時，「真的是人性的大爆炸，這個戲我一定要演，我可以在戲中開始放縱我生活中，綑綁自己的那一面」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中