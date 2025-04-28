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娛樂 最新消息

成龍與2女傳出有私生子？ 鄧麗君親人怒：根本是汙辱！

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕鄧麗君的歌聲永留世人心中，過去有「軍中情人」稱號的她，下個月8日逝世將滿30年。近日，網上卻流傳她與成龍育有私生子，中國社群平台微博再傳兩人私生子「房祖軒」近日已和成龍相認、認祖歸宗，並獲得成龍巨額補償。對此，鄧麗君的三哥鄧長富積極否認。

鄧麗君與成龍被傳出有私生子。（本報資料照／翻攝自微博）鄧麗君與成龍被傳出有私生子。（本報資料照／翻攝自微博）

根據《TVBS新聞網》報導有香港狗仔自稱擁有鄧麗君和成龍私生子的照片，並表示私生子名為「房祖軒」，指出房祖軒近日已和成龍相認，並得到成龍給的1億創業基金、27億物業產權。鄧麗君的三哥鄧長富兩個月前曾接獲某狗仔的電話，當時已清楚表明此事是謠言，如今又再度爆出傳聞。鄧長富憤怒道：「簡直莫名其妙，鄧小姐下個月就過世三十年了耶，怎麼還在那邊胡扯，我用生命保證根本沒這回事！」鄧長富也提出自己的看法，若真有兒子，總會有孕期，有誰見證過鄧麗君懷孕的模樣，這對家屬和已逝的故人根本就是污辱。他警告：「如果再有人有名有姓的亂說，我們一定提告

鄧麗君將逝世滿30年。（翻攝自微博）鄧麗君將逝世滿30年。（翻攝自微博）

不僅如此，成龍今（28）日又同樣被傳出與台灣女星呂秀齡（原名呂琇菱）有私生子，當年呂秀齡的顏質、演技與林青霞齊名，曾擔綱瓊瑤20多部文藝愛情片女主角。當時，疑似對成龍展開猛烈的追求，即使現在淡出演藝圈，仍有不少傳說。

成龍也與呂秀齡傳出有私生子。（本報資料照／翻攝自微博）成龍也與呂秀齡傳出有私生子。（本報資料照／翻攝自微博）

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