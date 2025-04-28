感謝《全明星3》 貝童彤甩肉減脂辣秀身材

貝童彤自己曾說自從錄完《全明星運動會》第3季之後，體脂率就一直維持在21％左右。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星貝童彤的火辣身材全都拜《全明星運動會3》所賜，今（28）日她在社群po出一張火辣照片，照片中的她上半身只穿著一件「超迷你小可愛」，還露出自己線條分明的身材，就連化妝師都忍不住說貝童彤拍照穿的小可愛「是髮帶吧」。

貝童彤穿小可愛秀出火辣身材。（翻攝自IG）

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貝童彤曬出的辣照終，她上半身穿著黑白花色平口上衣，白色的花朵刺繡看起來精緻又典雅，而且穿在貝童彤身上恰好遮住雙峰，又巧妙露出乳溝，下半身則搭配牛仔褲。最吸睛的是貝童彤的身材，每一寸都恰到好處，沒有多餘贅肉，纖細小蠻腰及平坦腹肌，健美到極點。貝童彤把這件上衣擺在化妝台上時，化妝師也忍不住說「這是髮帶吧」，貝童彤也笑著把上衣擺在頭上，沒想到也毫無違和感。

貝童彤（左）搞笑將自己穿的迷你小可愛戴在頭上當髮帶，看起來很自然。（翻攝自IG）

貝童彤自己曾說自從錄完《全明星運動會》第3季之後，體脂率就一直維持在21％左右，每週會運動3次，有時上健身房、打羽球、練拳擊，多以重訓為主，所以肌肉增加，脂肪就減少了。

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