不怕被激！公司主管傳棒棒堂阿緯「大風車」影片 Energy牛奶說話了

牛奶（左起）、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎」將在6月21日於台北小巨蛋舉行頒獎典禮，今（28日）金曲歌后魏如萱、Energy團長牛奶、蕭秉治共同出席啟動儀式，3組歌手也都入圍獎項，紛紛喊話歌迷投票支持他們。日前「Lollipop」棒棒堂相隔15年合體站上高雄巨蛋表演，阿緯重現「大風車」舞技引起熱烈討論，而同樣擅長「大風車」的牛奶，今也談到對阿緯表現的看法。

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日前阿緯重現「大風車」舞技引起熱烈討論。（記者王文麟攝）

阿緯的「大風車」影片在網路瘋傳，當時Energy唱片公司的宣傳主管也傳影片給牛奶，當下牛奶笑說這是在激他嗎？

今牛奶談到：「很棒！阿緯很認真在做這事，對他們（棒棒堂）再出來第一次就有好成績很開心，這是良性競爭。」

牛奶（左起）、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）

儘管都已不是20出頭的年輕小伙子，但牛奶和阿緯在舞台上重現「大風車」舞技都非常賣力，得到讚賞，今天牛奶說：「盡量想追回年20前的自己，有機會再讓大家感受我們有在拚。」不過牛奶也提到，去年復出表演，頸椎壓到神經，手是麻的，「兩公斤的東西都提不起來，要積極復健，常練習會痠痛，但要共存。」

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