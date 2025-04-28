Toro被粉絲跟蹤到家 Energy團長語出驚人：要珍惜

牛奶、魏如萱、蕭秉治出席啟動儀式。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「2025 hito流行音樂獎」6月21日將在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，今（28日）金曲歌后魏如萱、Energy團長牛奶、蕭秉治一起出席啟動儀式，牛奶被問到日前同團夥伴Toro被粉絲跟蹤到家事件，竟有新的解讀，笑說：「要珍惜！」

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Energy復出以來歌唱事業再創「第二春」，演唱會、商演、廣告代言一一上門，這次又入圍hito音樂獎最受歡迎組合，牛奶今代表團員感謝歌迷的支持。

牛奶、魏如萱、蕭秉治出席啟動儀式。（記者潘少棠攝）

但被問到團員Toro日前爆出遭到粉絲跟蹤到家事件，他的反應是：「大家都成熟了，應該可以處理這問題。」隨後又開玩笑說：「他是單身，是偶像，應該跟到他家去。」

牛奶另談到：「Toro是我們唯一單身的，粉絲有更多想像空間，要珍惜被跟到家裡追星。」但他也強調，Toro可以好好和粉絲談談，好好溝通應該可以解決這問題。

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