梧桐妹罕同框鍾麗緹女兒 網震撼「正到說不出話」釣出本人親回

梧桐妹日前在上海出席潮牌活動。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星賈靜雯的大女兒梧桐妹時常在社群分享生活，日前她受邀出席潮牌在上海舉辦的活動，罕見與鍾麗緹的二女兒同框，照片引起網友瘋傳，意外釣出本人親回。

梧桐妹（右1）罕見與張思捷（右3）同框。（翻攝自IG）

梧桐妹在上海出席活動時，身穿黑色短版貼身上衣，露出纖細腰身，搭配同色系短褲及長靴，完美襯托出修長筆直的美腿。而同場出席的還有鍾麗緹3個超正女兒張敏鈞、張思捷、張凱琳，皆展現出不同風格的火辣造型。

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鍾麗緹3個超正女兒張敏鈞（中）、張思捷（左）、張凱琳（右）皆出席同場活動。（翻攝自IG）

其中一張梧桐妹與張思捷同框的照片，更被網友轉發到社群平台Threads上引起討論，原PO直誇，「鍾麗緹跟賈靜雯女兒正到我說不出話」，而梧桐妹看見後也親自回覆「謝謝」，還附上3個眼眶泛淚的表情符號，似乎對於網友的稱讚相當感動，其他人也紛紛留言感嘆，「可以直接出道了吧！」、「漂亮到不行」。

梧桐妹親回網友。（翻攝自Threads）

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