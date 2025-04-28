《鬼家人》勇闖國際！台監製被泰版男主人氣嚇到「比許光漢還誇張」

監製金百倫（左）、導演程偉豪出席《冥婚鬧泰大》媒體試片會。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕國片《關於我和鬼變成家人的那件事》改編成泰國版《冥婚鬧泰大》，今天（28日）舉行媒體試片，台版監製金百倫、導演程偉豪今天（28日）受訪，金百倫表示以前並不知道男主角BKPP有多紅，見面會消息一曝光，一堆好久沒聯絡的朋友都來找她，讓金百倫笑說「許光漢的時候都沒有這樣」。

《關於我和鬼變成家人的那件事》是2023年台灣國片冠軍，該片在日本、韓國、香港、新加坡及越南等地放映，還到義大利參加影展。金百倫表示有種凱旋歸國的感覺，直呼台灣電影要走出去不容易，她透露有很多國家都對改編表達興趣，包括歐美國家，目前至少2、3個，而泰國最有效率，與他們接洽不到一個月就確定。

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他們希望泰版可以幫《鬼家人》打響名號，金百倫「會給其他地區、國家信心，這是屬於很台灣的作品，包含很多議題，這部片就是大補帖，希望可以開花結果。」

電影被改編，金百倫透露，泰國監製班莊比辛達拿剛對他們說「這應該是泰國人想出來的故事，被你們搶先了」，讓他們覺得很驕傲。不過程偉豪也很敬佩泰國版，像是拖鞋配音、尬舞都很有趣，且有些小巧思，「整個戲真的也滿適合泰國版本，產生另一種趣味，惡趣味給泰國人做會更有趣。」

泰版由超人氣BL CP「BKPP」主演，兩人都被他們的超人氣嚇到，程偉豪稱一開始不知道BKPP（BILLKIN、PP KRIT），對BILLKIN的印象停留在《金孫爆富攻略》，金百倫則表示，他們在台灣人氣也很驚人，她一堆從小到大的朋友，熟跟不熟的朋友都出現了，因此重拾了一些老朋友，笑說當初拍許光漢的時候都沒有這麼誇張。

監製金百倫（左）、導演程偉豪透露，下半年將開拍影集，卡司令人期待。（記者廖俐惠攝）

BKPP兩場粉絲見面會已經完售，被問到有沒有加場的可能？金百倫表示，這次請到他們來台，就希望盡最可能讓大家與他們見面，會設計各種活動，「還有一些驚喜會給大家。」至於會不會邀請許光漢來看？程偉豪表示，當初在確認要改編後有通知許光漢，他聽聞選角是BKPP感到很有趣，泰版上映一定要告訴他。被問到許光漢會不會躲在觀眾席，金百倫幽默說：「有可能。」

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