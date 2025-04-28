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（影）前基督徒李妍憬變成「媽祖ㄟ囝仔」 訓乩影片曝光

女星李妍憬公開自己的訓乩過程。（翻攝自臉書）女星李妍憬公開自己的訓乩過程。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕原本是基督徒的女星李妍瑾今（28）在社群發文，敘述自己跟媽祖娘娘的因緣以及自己靈動的開啟。其實她先前就曾經發布自己「訓乩」的影片，只見她全身不斷抖動，影片曝光後也引發網友熱烈討論。

李妍憬說，拍下訓乩的影片是想要共同見證，「因為我也知道我能到什麼程度，理念是媽祖娘娘藥劑是行善，所以我答應了，如果我的修行可以幫助到人，為何不做」。李妍憬認為社會需要更多好能量，只是每個人的修行不一樣，她也知道自己的行為可能會受到攻擊，「但無論基督教佛教道教都是一樣的宣揚善念」。

李妍憬身體不自覺抖動，但她強調從頭到尾心智都清醒。（翻攝自臉書）李妍憬身體不自覺抖動，但她強調從頭到尾心智都清醒。（翻攝自臉書）

「我也曾質疑，我甚至覺得會不會是潛意識催眠，我也不想看別人採什麼步伐」曾經是基督徒的李妍憬過去好奇為什麼要拜拜？為什麼一定要供奉？過去李妍憬到教會感受神的愛、唱詩歌讓她覺得很棒，但後來她心生念頭想做些改變。「或許大家拿李妍瑾（之前的名字）濾鏡看我，很正常，因為我也知道曾經的我跟一路走過來的我到現在的改變」她表示現在身邊的人都感覺她和媽媽的感情變得非常好，與以往總是糾結、喜歡抱怨、認為社會不公的心境不同。

李妍憬表示自己意識很清楚，因很有感應，一直在靈動一直流淚。（翻攝自臉書）李妍憬表示自己意識很清楚，因很有感應，一直在靈動一直流淚。（翻攝自臉書）

李妍憬形容自己在訓乩的過程當中「我明明意識很清楚，站在旁邊開始很有感應，一直在靈動一直流淚」嬸嬸擇要她放鬆，不要壓抑自己的感覺，「我發出了聲音，是我自己從沒嘶吼過的聲音，隨著靈動的感應我當下開始跳起雲門舞集，之後就一股癱軟」李妍憬承認這種感覺她只在電視上看過，親自體驗則是第一次，旁人勸告李妍憬休息，但她心裡卻一直想要繼續。她表示全程都有家人陪伴且很多人在看，但她沒辦法控制自己，心智始終清醒，讓她感到很神奇。

李妍憬說：「感謝媽祖娘娘，心存善念，別問我看不看的（得）到，目前看不到，但是靈動就是很神奇，主要退了也不累也不喘，距離修行還有一段時間」。

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