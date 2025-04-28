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娛樂 最新消息

搶先金曲獎！周杰倫、五月天拚歌曲人氣 Energy、GX「網內互打」

牛奶、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）牛奶、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎將在6月底登場，2025 hito流行音樂獎則搶先一週， 6月21日在台北小巨蛋舉行頒獎典禮，「周董」周杰倫和五月天將有歌曲對陣廝殺，另外Energy也將和同門GX角逐「最受歡迎組合」，金曲歌后魏如萱則要和艾怡良、戴佩妮等拚最受歡迎女歌手。

牛奶、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）牛奶、魏如萱、蕭秉治出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）

今（28日）魏如萱、Energy團長牛奶、蕭秉治一起出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會，3組歌手剛好都有入圍獎項，紛紛喊話粉絲幫忙投票。歌迷即日起可上Hit Fm官網及Hit Fm官方APP參與最受歡迎系列獎項票選，為喜愛的歌手應援。

魏如萱出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）魏如萱出席「2025 hito流行音樂獎」頒獎典禮啟動儀式記者會。（記者潘少棠攝）

魏如萱、Energy牛奶、蕭秉治也在記者會送上巨型風車，祝福「hito流行音樂獎」順利，本身就創作過很多好歌的魏如萱說自己的歌曲點擊只達到數千萬，希望向億萬神曲製造機蕭秉治邀歌，也想成為億萬點擊歌手。

牛奶則代表Energy感謝歌迷對他們復出以來的支持，笑說Energy只能靠「體力活」，下輩子也想當創作歌手。

hito音樂獎主要入圍名單：

※「最受歡迎數位單曲」
《HOLD ON》高爾宣OSN & 派偉俊 Patrick Brasca
《Six Degrees》派偉俊 Patrick Brasca & 周杰倫
《任性》五月天
《你在哪裡》宇宙人 x 麋先生
《就說你想說的》告五人
《誰之後沒走》徐暐翔

※「最受歡迎組合」
Energy
FEniX
GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治
Ozone
VERA
動力火車

※「最受歡迎男歌手」
Bii畢書盡
J.Sheon
林宥嘉
陳勢安
蕭秉治
羅志祥

※「最受歡迎女歌手」
Ella 陳嘉樺
丁噹
艾怡良
徐懷鈺
戴佩妮
魏如萱

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