李雅英應援到一半突離場 賽後鬆口原因「身體出狀況」

李雅英發文說明昨日應援到一半中途離場的原因。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李雅英於2024年加入中職富邦悍將啦啦隊，憑藉甜美外型迅速擄獲大批粉絲的心，昨（27）合體南珉貞、李珠珢大跳性感椅子舞，沒想到應援到一半卻突然離場，賽後她也親自發文說明原因。

李雅英大跳性感椅子舞。（翻攝自IG）

李雅英在比結束後於IG發文，提到當天是這個賽季首次進行特別表演，能在球場上展現出不同以往的演出，讓她相當滿足。她也透露，這次椅子舞是由李珠珢特別準備的，「這次表演的舞蹈是由珠珢準備的，謝謝妳！珉貞跟雅英姐姐們也很努力地跟著跳！」

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至於中途離場的原因，李雅英也向粉絲報平安，表示「因為從早上開始就流了很多汗，可能是這個原因，比賽途中突然流鼻血了，所以暫時離開了一下，真的很抱歉。」最後，她也不忘替粉絲加油，「這個週末辛苦大家為富邦加油了，大家都辛苦了，晚安！明天是嶄新的一週，工作也一起加油吧！」

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