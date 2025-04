「暮光女主角」女女CP擁吻結婚照曝光 全網：最好的新娘

張宇嫺/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕35歲美國女星克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)因演出《暮光之城》走紅,還曾經與羅伯派汀森假戲真做,克莉絲汀史都華後來出櫃,認愛編劇女友迪倫邁耶爾(Dylan Meyer)。根據《TMZ》報導,克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾交往6年修成正果,在本月已經完成結婚登記,並在洛杉磯的家中舉行小型結婚典禮,如今婚禮照片曝光,吸引大批粉絲祝福。

克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾結婚照曝光。(翻攝自IG)

日前,迪倫邁耶爾首度在IG公開與克莉絲汀史都華的結婚照,迪倫邁耶爾穿著雪紡透膚洋裝,克莉絲汀史都華則穿著灰白色套裝,兩人分別將手搭在對方脖子及臀上,深情對望、擁吻,從照片中可以看出濃濃愛意。迪倫邁耶爾在貼文中寫下:「I do. I really really really really really do.(我願意,我真的、真的...願意)」,字裡行間可以感受到她的喜悅。

請繼續往下閱讀...

克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾深情擁吻。(翻攝自IG)

在 Instagram 查看這則貼文 Dylan Meyer(@spillzdylz)分享的貼文

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法