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娛樂 最新消息

「暮光女主角」女女CP擁吻結婚照曝光 全網：最好的新娘

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲美國女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）因演出《暮光之城》走紅，還曾經與羅伯派汀森假戲真做，克莉絲汀史都華後來出櫃，認愛編劇女友迪倫邁耶爾（Dylan Meyer）。根據《TMZ》報導，克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾交往6年修成正果，在本月已經完成結婚登記，並在洛杉磯的家中舉行小型結婚典禮，如今婚禮照片曝光，吸引大批粉絲祝福。

克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾結婚照曝光。（翻攝自IG）克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾結婚照曝光。（翻攝自IG）

日前，迪倫邁耶爾首度在IG公開與克莉絲汀史都華的結婚照，迪倫邁耶爾穿著雪紡透膚洋裝，克莉絲汀史都華則穿著灰白色套裝，兩人分別將手搭在對方脖子及臀上，深情對望、擁吻，從照片中可以看出濃濃愛意。迪倫邁耶爾在貼文中寫下：「I do. I really really really really really do.（我願意，我真的、真的...願意）」，字裡行間可以感受到她的喜悅。

克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾深情擁吻。（翻攝自IG）克莉絲汀史都華與迪倫邁耶爾深情擁吻。（翻攝自IG）

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