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娛樂 電影

（影）羅志祥隔8年變身「膽小網紅」 想演《角頭》：會帶媽媽看電影

〔記者鍾志均／台北報導〕「小豬」羅志祥上月公開媽媽罹患阿茲海默症，引發外界關注，他時隔8年，重回演員身分，今（28）早出席參與的電影《我的網紅女兒》探班記者會，態度一派輕鬆，表示會帶媽媽來看電影。

羅志祥日前發文曬出媽媽染頭髮的過程，惹哭不少網友，問到是否有和媽媽分享拍電影的消息，他有些無奈表示「跟她分享完，她明天也忘了。」仍承諾會帶她來看電影；被問母親節的行程，他淡淡的說：「和大家都一樣。」

《我的網紅女兒》探班記者會，羅志祥。（記者潘少棠攝）《我的網紅女兒》探班記者會，羅志祥。（記者潘少棠攝）

在《我的網紅女兒》中，羅志祥飾演說唱歌手SK，他形容角色自以為是黑社會，實際上很膽小，希望大家看了會開心。

《我的網紅女兒》由電影《角頭》系列團隊打造，問羅志祥是否也想演《角頭》？他說看過《角頭》，還說原本以為懷秋是鄰家大男孩，也能壞得起來，覺得電影很貼切社會，非常想參與，話鋒一轉，表示參與《我》片也得到很多能量。

《我的網紅女兒》探班記者會，羅志祥。（記者潘少棠攝）《我的網紅女兒》探班記者會，羅志祥。（記者潘少棠攝）

《我的網紅女兒》為黑幫家庭輕喜劇電影，於本月正式開拍，電影由王識賢、陳怡佳主演網紅父女，此外，包括孫鵬、張懷秋、白吉勝、林真亦、林道禹、王宣均以片中角色模樣和媒體見面，預計5月殺青。

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