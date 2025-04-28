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娛樂 電視

黃子佼兒少性影片案調解庭多位被害人出庭 但唯獨「他」未出現

〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼被訴向色情網站「創意私房」論壇購買兒少性影片，台北地院審理認定，黃子佼前後購買高達2259部兒少性影像片，受害人達35人，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，不得易科罰金，黃上訴高院為求免入獄，不過，台北地檢署清查黃被扣的硬碟又發現，另有12名少女受害，總計586部性影像，將黃追加起訴併由高院審理，被害人增至4人；高院今召開調解庭，約6、7位被害人親自或由父母、律師陪同出庭，唯獨黃子佼不出庭，似乎對調解意願不高，僅委由律師出庭。

多位被害人在父母陪同下出庭，對於黃子佼本人未出面參加調解，頗不以為然，增添調解的變數。截至上午11時，仍由調解委員先居間就黃子佼和被害人方面意願進行調解；若達成調解意願，此時，承審法官將出面詢問，並製作調解筆錄，完成法定程序。

藝人黃子佼涉嫌購買、持有多達35名未成年人性影像片，一審被判刑8月徒刑，日前，北檢查出另有12位被害人、共有500多部性影像片，將黃追加起訴，移送高院併案審理；高院定28日上午召開調解庭，傳喚黃和被害人出庭進行調解。（資料照，記者楊國文攝）藝人黃子佼涉嫌購買、持有多達35名未成年人性影像片，一審被判刑8月徒刑，日前，北檢查出另有12位被害人、共有500多部性影像片，將黃追加起訴，移送高院併案審理；高院定28日上午召開調解庭，傳喚黃和被害人出庭進行調解。（資料照，記者楊國文攝）

由於被害人眾多，除今天外，高院法官另排定5月2日全天候召開調解庭，替黃子佼和其他被害人進行調解。

法界分析，黃子佼案的被害人從原先的35人，又增加12人，若調解未大幅進展，也未賠償，很可能判刑比一審的8月徒刑更重，無法易科罰金，屆時，恐怕將面臨坐牢命運。

黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載創意私房的兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者也僅17歲，且黃無悔意，將他判刑8月、不得易罰金，恐有牢獄之災。檢方和黃不服，均上訴高院。

法界指出，由於黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，若高院未來判決結果超過6月徒刑，黃將須入獄服刑。

高等法院上月26日首度開庭，黃仍穿著歷次出庭的藍色襯衫、戴球帽、口罩到庭。黃承認部份兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道有未成年人，無主觀犯意，也未侵害個資，庭後，黃共2度鞠躬道歉後離去。

庭訊時，被害人方面質疑黃未真心悔悟，要求黃拿出至少2千萬成立基金會賠償眾多被害人，或者做公益，但黃未明確回應。

不過，黃子佼涉犯兒少條例犯行恐又擴大。台北地檢署清查黃子佼的扣案硬碟又發現，另有12名少女受害，總計586部性影像，北檢日前再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪部分追加起訴，移送高院併案審理，被害人增加至47人之多，5月14日將召開審理庭。

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