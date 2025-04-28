《紅娥健康養生館》老闆娘身分曝光 四叉貓再曬同框鄭正鈐

四叉貓今（28）日上午在臉書發文，曝光藍營立委鄭正鈐（中）和《紅娥健康養生館》老闆娘何氏卿（左）合影。（翻攝自四叉貓臉書）





林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立委鄭正鈐被疑426凱道遊行，雇用越南籍「人士」到場助陣，甚至被拍到在新竹市集結北上，他第一時間發聲明駁斥，仍被雙罷免領銜人戴振博爆料幕僚陳昭彰還具有人力仲介公司董事長的身分。

昨（27）日一名養生館負責人出面，坦承自己就是「主揪」，參加的人都是新住民以及新住民的親屬，表示昨集結地點是在自己店門外，坦言「去參加的人都不是移工」，因為不會有移工會冒著犯法沒工作風險去參加政治活動，並稱參加的人都是新住民以及他們親屬。

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《紅娥健康養生館》老闆娘何氏卿，昨搶先被四叉貓曝光去年養生館開幕時與鄭正鈐合照。（翻攝自四叉貓臉書）

網紅「四叉貓」劉宇隨即在臉書以「426外籍兵團」為題發文點出鄭正鈐的426外籍兵團，查出《紅娥健康養生館》老闆娘跳出來說她是主揪，四叉貓進一步爆料：「這家養生館的開幕時間是2024年5月20日，開幕式去剪綵的是鄭正鈐服務處主任『謝國泰』。」

今（28）日上午，四叉貓緊咬「426外籍兵團」話題，再踢爆《紅娥健康養生館》老闆娘「何氏卿」身分，他指出：「老闆娘何氏卿身兼中華神龍顧問，以及台灣新住民人權展望協會新竹分會長。」發文中，四叉貓也曬出鄭正鈐與何氏卿同框合影。

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