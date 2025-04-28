（專訪）巫苡萱滑雪辣穿比基尼 「新球季換身分」擔心說錯話

〔記者林欣穎／專訪〕雪齡一年多的巫苡萱近期成功考取日本SIA國際認證滑雪指導員證照，考完過沒幾天她就再次飛日本滑雪，穿上火辣比基尼拍照，她開心分享當天太陽很大完全不會冷，大方秀好身材，而今年在球場轉換新身分的她也分享心境。

巫苡萱穿著比基尼在雪場滑行身影辣翻天，剛成功考到證照的她分享細節，提到報名費是3到4萬台幣，「每個人拿證照目的不一樣，我們當初只是想拿一個里程碑，保持輕鬆的心情去考，每個考官標準風格不太一樣，要聽取考官建議。」

請繼續往下閱讀...

巫苡萱穿比基尼滑雪，辣秀好身材。（巫苡萱提供）

巫苡萱也說，一級證照要求條件沒有很多，主要是看考生的基本滑行能力，「還有看我們有沒有辦法教別人，教練有叮嚀情緒價值要給滿，因為滑雪一開始真的很困難，光穿板子就不容易了，要給予初學者信心。」

今年在球場上換上新身分的巫苡萱，新球季以MC身分和球迷見面，而她的上一任MC沐妍過去曾因失言風波屢遭炎上，巫苡萱坦言自己也會擔心說錯話，會把之前的事件當作借鏡，「希望能有自己主持的風格，也有跟沐妍請教學習主持，她現在也是台鋼MC相信她很快就可以上手。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法