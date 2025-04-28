陳曉斷開陳妍希 同框神仙姐姐大回春

陳曉（右）出席2025電視劇導演大會，一身白色西裝亮相同框「神仙姐姐」劉亦菲。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希2月與前夫陳曉離婚，近日被跟拍與一名平頭男聚餐，2人更被揪出前陣子一齊看展覽，隔日她與經紀公司相繼做出回應，稱男方是同公司旗下男星王炫南，當天是正常工作場合互動，陳妍希也跳出來捍衛個人清白：「抵制偷拍，遠離藝人私生活。」

而陳曉不讓前妻陳妍希新歡話題專美於前，日前他在離婚後首露面，出席中國文學藝術界聯合會活動，神采奕奕身穿筆挺西登台致辭，帥氣狀態完全看不出受婚變影響，更有粉絲認為陳曉看起來比過去更帥更有型，直呼：「回春了。」

請繼續往下閱讀...

陳曉與陳妍希（右）2016年結婚，今年2月18日兩人同步宣布離婚。（翻攝自微博）

幾天前，陳曉出席2025電視劇導演大會，一身白色西裝亮相同框「神仙姐姐」劉亦菲，狀態更加俊俏，不少人都誇讚：「離婚後擺脫陰霾心情大好，下一個會更好。」

陳曉與陳妍希2016年結婚，今年2月18日兩人同步宣布離婚：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」互相標註對方。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法