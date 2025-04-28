（連線報導）《雷霆特攻隊*》首波評價爆好評 漫威總裁曝光未來計畫被猛虧

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙最新力作《雷霆特攻隊*》先前在歐洲舉辦全球首映，首波評價獲得不少正面好評，盛讚該片充滿人性化的時刻「為漫威開啟新時代」，片中這群不完美的反英雄有缺陷、後悔甚至破碎的心，尤其飾演黑寡婦2.0「葉蓮娜」的佛蘿倫絲普伊演出深刻動人。

該片於台灣時間今（28）日凌晨舉行國際線上記者會，漫威影業總裁兼電影製片凱文費吉再度被問到關於漫威電影宇宙的未來計劃，尤其是明年將登場的《復仇者聯盟：末日之戰》，甚至新一代電影所開啟的局面。費吉表示，漫威將繼續向這個方向前進，但僅表示：「我們已經公布了接下來幾部電影的計畫。」當場被演員們笑虧「就知道你會這樣回答，真是個漂亮的『沒答案』！」

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凱文費吉（右）日前和主要演員一同出席《雷霆特攻隊*》首映會。（漫威影業提供）

費吉接著表示，粉絲將於這週在大銀幕上見到《雷霆特攻隊*》這個新團隊，緊接著7月，又會在《驚奇4超人：第一步》見到全新的「漫威第一家庭」成員，「我最興奮的部分，就是將一群全新的角色和演員集合在一起，碰撞出不一樣的火花。」

他形容這樣的製作方式，讓漫威電影在每一個新章節中都充滿了驚喜與創新。「最有趣的地方一直都是—把一群從沒在銀幕上碰過面的厲害演員聚在一起，擦出新火花。」更透露，新作其實本週一才正式開拍，「先前的只是預拍日」。

其中，《雷霆特攻隊*》帶來了全新英雄的故事，將成為未來漫威電影宇宙發展關，費吉表示，除了拍攝與合作氣氛非常愉快，演員間的默契和互動將會成為電影中的一大亮點，「在新一代英雄與舊有角色的交錯之間，漫威將繼續為觀眾帶來震撼與驚喜。」《雷霆特攻隊*》將於本週三（30日）搶先全美在台上映。

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