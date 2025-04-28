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娛樂 電影

（連線報導）酷寒戰士回歸《雷霆特攻隊*》 帥氣登場竟受「魔鬼終結者」影響

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙最新力作《雷霆特攻隊*》於台灣時間今（28）日凌晨舉行國際線上記者會，賽巴斯汀史坦再度於該片飾演「酷寒戰士」巴奇，提到從2011年首次於《美國隊長》亮相至今，賽巴斯汀形容巴奇宛如自己「從未有過的兄弟」，多年來每一次回歸都會將現實生活中的新體悟帶進角色中，「我們就像彼此學習，互相成長。」

從「美國隊長」的好友黑化成「酷寒戰士」，最後成功擺脫洗腦帶來的痛苦成為英雄成員，賽巴斯汀飾演的巴奇已成為現今漫威電影宇宙不可或缺的重要角色。多年來的變化與成長，不僅讓巴奇成為影迷心中的英雄，也讓這個飽經風霜的角色與他自身建立了深厚的連結。

賽巴斯汀史坦在《雷霆特攻隊*》一場騎機車登場的戲，讓人聯想到《魔鬼終結者2》。（漫威影業提供）賽巴斯汀史坦在《雷霆特攻隊*》一場騎機車登場的戲，讓人聯想到《魔鬼終結者2》。（漫威影業提供）

對賽巴斯汀而言，巴奇已經不僅僅是演出，他與角色的連結已經變得非常自然，彷彿隨時可以進入角色的世界，並展現他內心的掙扎和成長。而對巴奇而言，他要面對的不僅是一場與外界的戰鬥，更是與自己的內心和過去搏鬥，不僅要克服身為酷寒戰士的陰影，還要學會接受自己的脆弱，並努力成為一個更好的人。

尤其在《雷霆特攻隊*》中，巴奇的情感交流格外真實，賽巴斯汀表示：「這部電影的核心就是角色們的真實，他們毫不隱藏自己的情感，無論在面對困難還是挑戰，依然努力做出正確的選擇。」

詮釋「巴奇」多年，賽巴斯汀史坦形容角色巴奇宛如自己「從未有過的兄弟」，很高興在《雷霆特攻隊*》能有更多探索。（漫威影業提供）詮釋「巴奇」多年，賽巴斯汀史坦形容角色巴奇宛如自己「從未有過的兄弟」，很高興在《雷霆特攻隊*》能有更多探索。（漫威影業提供）

片中巴奇有一場騎重機持槍登場的戲，讓人聯想到《魔鬼終結者2》中的阿諾史瓦辛格，賽巴斯汀笑說當年在拍攝《美國隊長2：酷寒戰士》時就經常聽該片的配樂，「所以無論是走路的方式、整個氣場，多少都受到那部片的啟發。」

而宛如阿諾在《魔鬼終結者》系列中曾是反派，後來也變成英雄，賽巴斯汀也強調，巴奇一直在探索「誰是英雄，誰是反派」，而這種不斷尋求自我認同的過程，對他來說有著極大的共鳴，「其實這不僅是電影角色的成長，這也是人生的縮影。」《雷霆特攻隊*》將於本週三（30日）搶先全美在台上映。

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