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娛樂 電影

（連線報導）星二代化身漫威強大反派 親曝從小經歷憂鬱低潮

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威電影宇宙最新力作《雷霆特攻隊*》於台灣時間今（28）日凌晨舉行國際線上記者會，先前曾演出《捍衛戰士：獨行俠》的星二代路易斯普曼在片中飾演謎一般的「鮑伯」，同時也是強大反派「哨兵」，他形容角色也探討了心理健康、憂鬱與創傷等議題，跟親曝從小也曾有過類似的低潮。

路易斯普曼（右）在《雷霆特攻隊*》飾演謎一般的「鮑伯」，和佛羅倫絲普伊飾演的葉蓮娜意外有了情感共鳴。（漫威影業提供）路易斯普曼（右）在《雷霆特攻隊*》飾演謎一般的「鮑伯」，和佛羅倫絲普伊飾演的葉蓮娜意外有了情感共鳴。（漫威影業提供）

出身演藝世家的路易斯，父親是曾演出《ID4星際終結者》系列的男星比爾普曼，片中他挑戰更深層、更掙扎的角色，對他而言，不僅是一場表演，更是一種面對自我的過程。他坦言從小就深受焦慮困擾，也曾經歷過憂鬱的低潮期，微笑表示：「即使到現在，說出來還是有點彆扭。」但正是因為有過這樣的經歷，他才能帶著同理心，走進角色的內心世界。

提及自己對漫威電影宇宙的情感連結，路易斯回憶第一次真正被觸動，是看了《星際異攻隊》的時候，「那部片徹底改變了我對電影可以做到什麼的想像，走出戲院時，我覺得像是交到了一群新朋友，唯一想做的事，就是趕快再看一遍，繼續和他們在一起。」

路易斯普曼日前出席在《雷霆特攻隊*》歐洲首映，和扮裝成哨兵的粉絲相見歡。（漫威影業提供）路易斯普曼日前出席在《雷霆特攻隊*》歐洲首映，和扮裝成哨兵的粉絲相見歡。（漫威影業提供）

路易斯形容這正是漫威的故事最動人之處，即使是在天馬行空、遠離現實的世界裡，仍能真誠地觸碰到人心深處的情感，「那是一條很難拿捏的線，但漫威從一開始就做到了，而且一直做到現在。」

路易斯普曼在《雷霆特攻隊*》飾演「鮑伯」，對於角色深感同理心。（漫威影業提供）路易斯普曼在《雷霆特攻隊*》飾演「鮑伯」，對於角色深感同理心。（漫威影業提供）

為了呈現角色心境，路易斯透露和導演傑克施瑞爾、製片凱文費吉花了很多時間討論，如何在這樣一部大規模商業作品中，以真摯又不說教的方式，觸碰敏感的議題，「真正讓人痛苦的往往不是發生了什麼事，而是當你覺得自己只能沉默」他深信真正的力量來自於開口、來自於跳下未知的勇氣。

路易斯普曼很開心《雷霆特攻隊*》以真摯又不說教的方式，觸碰敏感的議題。（漫威影業提供）路易斯普曼很開心《雷霆特攻隊*》以真摯又不說教的方式，觸碰敏感的議題。（漫威影業提供）

也因此這次的演出除了展現演技，對於路易斯來說也是一次心靈釋放，他直說希望觀眾走出戲院時，不只是記得熱血的冒險，還能感受到某種溫柔的陪伴，就像當年那個因《星際異攻隊》被觸動的他一樣。《雷霆特攻隊*》將於本週三（30日）搶先全美在台上映。

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