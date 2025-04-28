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娛樂 音樂

（專訪）北海道滑雪撞到後腦勺 謝金晶堅持到底原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕謝金晶5年前到北海道滑雪就深深著迷，可惜中間碰到了疫情，這兩年她報復性出遊，只要去日本、韓國必定安排滑雪行程，她說：「憑著對滑雪的滿滿熱愛，下個雪季還是會繼續衝。」

謝金晶第一次滑雪是2019年去北海道滑單板，「滑了3天學了落葉飄，結果回國沒多久就遇到疫情了，又整整4年沒滑，全部忘光光。」

謝金晶3月才到日本滑雪，放話下個雪季還要衝。（豪記提供）謝金晶3月才到日本滑雪，放話下個雪季還要衝。（豪記提供）

她已經有嘗試過雙板，卻是非常可怕的回憶，「我把一整排的韓國小朋友當保齡球一樣全部撞倒，好在小朋友都沒有受傷，還比我勇敢，站起來拍拍屁股說『沒關係』。」現在則多以滑單板為主。

這兩年謝金晶去了東京的湯澤及白馬，還有北海道的二世谷、留壽都、KIROROR等地的雪場，她說：「台灣人很愛湯澤，因為交通上很方便，而且那邊的雪具店都有台灣人經營，就不怕語言不通，也很多台灣人在那邊教滑雪。」

謝金晶熱愛滑雪，對於白雪皚皚的美景更是念念不忘。（豪記提供）謝金晶熱愛滑雪，對於白雪皚皚的美景更是念念不忘。（豪記提供）

謝金晶不忘推薦，若是一家大小可以去留壽都，「因為有3座山可以滑個過癮，渡假村裡有餐廳、溫泉、遊樂園。」可說應有盡有。

儘管仍在學習滑雪，謝金晶卻招認很耐摔，「滑雪摔倒是家常便飯，前摔後摔、各種翻滾摔，但最害怕的還是面山往後摔，撞到後腦勺真的超痛的。」

而謝金晶身邊常有朋友滑雪受傷，包括肋骨骨裂、鎖骨骨裂、尾椎錯位、膝蓋韌帶拉傷等，因此她滑雪絕對是以安全為優先，速度不敢太快。

謝金晶分享滑雪心得。（豪記提供）謝金晶分享滑雪心得。（豪記提供）

至於平常滑雪後如何紓壓？謝金晶推薦絕對要泡溫泉，「上次在北海道，剛好民宿附近有溫泉澡堂就有去，可以讓全身肌肉放鬆，隔天才能再繼續滑，不然肌肉太疲勞滑雪狀態也會很差。」

謝金晶會帶小型插電式的按摩枕出國，「泡澡完哪裡痠就按哪裡，每次我帶去，我的雪友們都排隊搶著使用。」

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