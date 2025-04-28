胡宇威《不在我的世界當勇者》成安全感代表 吱吱奪MVP成陷阱妹

〔記者侯家瑜／台北報導〕《不在我的世界當勇者》今迎來最終「狩獵競技挑戰賽」，邀請阿爆與那屋瓦少女隊驚喜助陣。吱吱在陷阱關卡展現機智與手巧，拿下MVP並獲封「陷阱妹」；胡宇威則以穩重表現，成為大家公認的「安全感來源」。

胡宇威被公認是安全感代表。（公視提供）

來到最終回，大家都有感而發，大霈說：「我們8個人會鋸木頭搬重物，被丟在一座山裡，真的可以蓋一個村落。」小煜感性說：「謝謝喬瑟夫每晚喝酒陪伴彼此，真正的勇者不是追求贏，而是認真去做每一件事情。」讓所有勇者頻頻點頭，獲得滿滿共鳴；林莎坦言以前得失心很重，現在才明白過程才是最重要的；胡宇威則被大家公認為是大哥哥。

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吱吱奪MVP成陷阱妹。（公視提供）

阿爆與那屋瓦少女隊驚喜助陣。（公視提供）

阿爆與那屋瓦少女隊擔任特別嘉賓，帶來原住民傳統古謠與創作歌曲，並以馬告牛排與義大利麵為勇者們補充體力。節目內容令人感動之外也有可愛互動，那屋瓦少女隊的成員「真愛」分享自己兒時都是看著胡宇威的戲劇長大，胡宇威也為滿足粉絲福利衝上台互動，讓真愛相當害羞。

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