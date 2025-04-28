香港金像獎得獎名單》《九龍城寨》9獎大贏家！劉青雲衛詩雅封帝后

劉青雲（左）以《爸爸》拿下金像獎影帝，女主角則由《破・地獄》衛詩雅（右）拿下。（翻攝自金像獎臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕口碑、票房均佳的《九龍城寨之圍城》入圍本屆14項大獎，最終拿下最佳電影、導演、攝影、剪接、美術指導、視覺效果、音響效果、服裝造型設計、動作設計等9獎，是本屆獲獎大贏家。

最佳導演鄭保瑞《九龍城寨之圍城》。（翻攝自金像獎臉書）

《九龍城寨之圍城》並非本屆入圍最多的電影，不過憑超強口碑，除了代表香港角逐奧斯卡最佳外語電影，在海外反響也非常好，技術獎項更是大滿貫全拿。

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最佳男女主角方面，劉青雲繼《神探大戰》後，相隔兩年再以《爸爸》拿下金像獎影帝，氣勢超穩；女主角則由《破・地獄》衛詩雅拿下，擊敗「金馬影后」鍾雪瑩等對手。

陳茂賢（左）、鄭緯機《破・地獄》拿下最佳編劇。（翻攝自金像獎臉書）

18項提名的《破・地獄》「兄妹檔」衛詩雅、朱栢康雙雙獲獎，聲勢一樣不容小覷，尤其衛詩雅台上對著片中演她哥哥的朱栢康高喊「哥，我們拿到了！」感動眾人。

特別的是，台片《老狐狸》自2023年拿下「金馬60」最佳導演、男配角等4獎後，一路拿到2025年「最佳亞洲華語電影」獎，足見該片成功之處。

◆2025「第43屆香港電影金像獎」完整得獎名單：

最佳電影：《九龍城寨之圍城》

最佳導演：鄭保瑞《九龍城寨之圍城》

最佳編劇：陳茂賢、鄭緯機《破・地獄》

最佳男主角：劉青雲《爸爸》

最佳女主角：衛詩雅《破・地獄》

最佳男配角：朱栢康《破・地獄》

最佳女配角：谷祖琳《爸爸》

最佳新演員：蘇文濤《爸爸》

最佳攝影：鄭兆強《九龍城寨之圍城》

最佳剪接：張嘉輝《九龍城寨之圍城》

最佳美術指導：麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》

最佳服裝造型設計：余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》

最佳動作設計：谷垣健治《九龍城寨之圍城》

最佳原創電影音樂：朱芸編《破・地獄》

最佳原創電影歌曲：普渡眾生《破・地獄》

最佳音響效果：姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》

最佳視覺效果：林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》

最佳新晉導演：Robin Lee《香港四徑大步走》

最佳亞洲華語電影：《老狐狸》

終身成就獎：徐克、施南生

專業精神獎：姜小亮、韓冬青

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