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香港金像獎》劉青雲四度奪影帝！一家三口都得獎

最佳男主角得主為《爸爸》的劉青雲，這是他第四度獲得金像獎影帝。（翻攝自臉書）最佳男主角得主為《爸爸》的劉青雲，這是他第四度獲得金像獎影帝。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第43屆香港金像獎今天（27日）舉行，稍早公布最佳男主角得主為《爸爸》的劉青雲，這是他第四度獲得金像獎影帝。他在台上特別感謝「那一位爸爸」，也就是事件原型簡先生。

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此次劉青雲在片中的老婆谷祖琳、兒子蘇文濤，稍早分別獲得最佳女配角以及最佳新演員，代表一家三口都獲獎。

劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主。（甲上娛樂提供）劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主。（甲上娛樂提供）

劉青雲在《爸爸》片中飾演一家之主，生活原本平淡溫馨，卻因妻女被患有精神分裂症的兒子殺死而家破人亡。他作為倖存者一方面要極力維持正常生活，另一方面要處理跟兒子的親仇關係。他淡然細膩的演出，深刻展現了角色的痛苦與掙扎，成功讓他在三月份舉行的「第十八屆亞洲電影大獎」中擊敗其他亞洲影帝級演員勇奪「最佳男主角」。

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《爸爸》為翁子光繼《踏血尋梅》後沉澱10年最新編導力作，改編自震驚香港社會真實事件「荃灣享和街弒母殺妹案」，在取得當事人簡先生（案件中的父親）支持和協助下，由金獎幕後團隊聯手傾力打造終於完成。

最佳男主角入圍者包括《九龍城寨之圍城》林峯、《爸爸》劉青雲、《看我今天怎麼說》游學修、《破·地獄》許冠文及《臨時劫案》郭富城。

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