NMIXX首登大巨蛋！《Love Me Like This》舞力全開征服全場

NMIXX為棒球賽事登大巨蛋開球，與味全龍捕手徐若熙（中）合照。（DJB提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕Ｋ-POP女團NMIXX才剛結束台灣演出，不到一週再度訪台，今（27）站上台北大巨蛋為中華職棒味全龍主場賽，進行開賽儀式，並於賽後演出新歌和經典齊發，成為第一組登上台北大巨蛋的韓國女團！

NMIXX派出Haewon開球。（DJB提供）

由於先前在演唱會上意外發生簽名球直墜事件，NMIXX這次應邀到台北大巨蛋開球，可說是有備而來，NMIXX派出Haewon負責重要的投手一職，Sullyoon負責打擊，兩人默契十足，成功開球，其他4位團員則在旁邊替好姐妹應援加油，變身限定啦啦隊。

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Sullyoon負責打擊。（DJB提供）

NMIXX表示：「大家好，我們是NMIXX，首先能在台北大巨蛋這麼大的場地參與開球，我們感到非常榮幸，也感謝邀請我們的DJB。」獲得滿場球迷熱情回應。

賽後，NMIXX舞力全開帶來3首經典代表作，新歌《KNOW ABOUT ME》獨特的音樂風格和高難度的舞蹈動作，首次在台北大巨蛋演出，魅力征服全場，壓軸登場的神曲《Love Me Like This》更讓全場瞬間陷入瘋狂。

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