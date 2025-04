NMIXX首登大巨蛋！《Love Me Like This》舞力全開征服全場

NMIXX為棒球賽事登大巨蛋開球,與味全龍捕手徐若熙(中)合照。(DJB提供)

〔記者鍾志均/台北報導〕K-POP女團NMIXX才剛結束台灣演出,不到一週再度訪台,今(27)站上台北大巨蛋為中華職棒味全龍主場賽,進行開賽儀式,並於賽後演出新歌和經典齊發,成為第一組登上台北大巨蛋的韓國女團!

NMIXX派出Haewon開球。(DJB提供)

由於先前在演唱會上意外發生簽名球直墜事件,NMIXX這次應邀到台北大巨蛋開球,可說是有備而來,NMIXX派出Haewon負責重要的投手一職,Sullyoon負責打擊,兩人默契十足,成功開球,其他4位團員則在旁邊替好姐妹應援加油,變身限定啦啦隊。

Sullyoon負責打擊。(DJB提供)

NMIXX表示:「大家好,我們是NMIXX,首先能在台北大巨蛋這麼大的場地參與開球,我們感到非常榮幸,也感謝邀請我們的DJB。」獲得滿場球迷熱情回應。

賽後,NMIXX舞力全開帶來3首經典代表作,新歌《KNOW ABOUT ME》獨特的音樂風格和高難度的舞蹈動作,首次在台北大巨蛋演出,魅力征服全場,壓軸登場的神曲《Love Me Like This》更讓全場瞬間陷入瘋狂。

