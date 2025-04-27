香港金像獎》劉冠廷好棒！《老狐狸》奪最佳亞洲華語電影

〔記者鍾志均／台北報導〕第43屆香港電影金像獎今（27）晚頒獎，由劉冠廷、余香凝擔任「最佳亞洲華語電影」獎頒獎人，余香凝歡迎跨海來港的劉冠廷，表示很開心見到他，劉冠廷則用流利粵語表示「來到金像獎很開心」，正好獎項揭曉，劉冠廷主演的《老狐狸》順利獲獎，堪稱喜上加喜。

劉冠廷（右）主演《老狐狸》拿下最佳亞洲華語電影獎，左為監製小坂史子。（翻攝自金像獎臉書）

劉冠廷近來和港片頗有淵源，他在台上害羞表示自己演了港片《私家偵探》，因態度謙虛真誠，令台下眾嘉賓都露出笑容；余香凝要他大可公開宣傳，讓劉冠廷直接講出片名，表示6月12日將在香港上映，引來台下鼓掌。

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劉冠廷主演的《老狐狸》探討階級分化和人性善惡。（華映提供）

《老狐狸》探討階級分化和人性善惡，曾獲「金馬60」最佳導演、男配角等4獎，一路從2023年拿獎到今年，這次金像獎上自《鬼才之道》，以及3部中國電影《狗陣》、《第二十條》、《熱辣滾燙》中脫穎而出，順利獲獎。

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