晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林哲熹體驗北極永晝失眠 姚愛寗嚮往挪威綠色生活

姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱出席《下課花路米》全球暖化系列活動。（記者王文麟攝）姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱出席《下課花路米》全球暖化系列活動。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《下課花路米》帶領三位主持人林哲熹、温貞菱、姚愛寗，走進北極、帛琉與挪威，親身感受氣候變遷的衝擊，這趟旅程沒有人是旁觀者，每一步、每個畫面都引發對未來世界的思考。

林哲熹登上北極斯瓦爾巴群島，直擊浮冰崩裂、體驗極地永晝。（記者王文麟攝）林哲熹登上北極斯瓦爾巴群島，直擊浮冰崩裂、體驗極地永晝。（記者王文麟攝）

林哲熹感性說：「思考你想要的世界，努力把它推向那裡。」温貞菱則在帛琉感受到海平面上升的威脅，直呼若家鄉也遇到同樣情況，「一定很難適應」。姚愛寗則驚豔於挪威人親近自然的生活態度，嚮往自給自足的綠色生活。

相關新聞：林哲熹結婚1年鬆口「生子計畫」 遇世界末日要帶老婆回娘家

林哲熹登上北極斯瓦爾巴群島，直擊浮冰崩裂、體驗極地永晝，與小隊員一同造訪極地科學站，學習攜帶信號槍防範北極熊，感受氣候危機的迫切。温貞菱在帛琉親眼見證禁漁文化下蓬勃的海洋生態，並感動於與硨磲貝共舞的經驗；同時，她也目睹當地海水侵蝕家園的現況，深刻體會氣候變遷帶來的威脅。

温貞菱目睹帛琉被海水侵蝕的現況，深刻體會氣候變遷帶來的威脅。（記者王文麟攝）温貞菱目睹帛琉被海水侵蝕的現況，深刻體會氣候變遷帶來的威脅。（記者王文麟攝）

首次參與兒少節目錄製的姚愛寗，從與小隊員的互動中，見證孩子的成長與自信，也被孩子們的勇氣所感動。挪威的永續生活型態更讓她心生嚮往，「很想搬去花蓮，過這樣的自給自足生活」。

姚愛寗是首次參與兒少節目錄製，對挪威的永續生活心生嚮往。（記者王文麟攝）姚愛寗是首次參與兒少節目錄製，對挪威的永續生活心生嚮往。（記者王文麟攝）

《下課花路米》此次與中央大學台灣極地研究中心合作，深入北極科研基地，帶領台灣孩子親眼見證全球暖化最前線，從體驗中學習尊重自然、與環境共存的生活態度。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中