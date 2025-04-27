林哲熹體驗北極永晝失眠 姚愛寗嚮往挪威綠色生活

姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱出席《下課花路米》全球暖化系列活動。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《下課花路米》帶領三位主持人林哲熹、温貞菱、姚愛寗，走進北極、帛琉與挪威，親身感受氣候變遷的衝擊，這趟旅程沒有人是旁觀者，每一步、每個畫面都引發對未來世界的思考。

林哲熹登上北極斯瓦爾巴群島，直擊浮冰崩裂、體驗極地永晝。（記者王文麟攝）

林哲熹感性說：「思考你想要的世界，努力把它推向那裡。」温貞菱則在帛琉感受到海平面上升的威脅，直呼若家鄉也遇到同樣情況，「一定很難適應」。姚愛寗則驚豔於挪威人親近自然的生活態度，嚮往自給自足的綠色生活。

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林哲熹登上北極斯瓦爾巴群島，直擊浮冰崩裂、體驗極地永晝，與小隊員一同造訪極地科學站，學習攜帶信號槍防範北極熊，感受氣候危機的迫切。温貞菱在帛琉親眼見證禁漁文化下蓬勃的海洋生態，並感動於與硨磲貝共舞的經驗；同時，她也目睹當地海水侵蝕家園的現況，深刻體會氣候變遷帶來的威脅。

温貞菱目睹帛琉被海水侵蝕的現況，深刻體會氣候變遷帶來的威脅。（記者王文麟攝）

首次參與兒少節目錄製的姚愛寗，從與小隊員的互動中，見證孩子的成長與自信，也被孩子們的勇氣所感動。挪威的永續生活型態更讓她心生嚮往，「很想搬去花蓮，過這樣的自給自足生活」。

姚愛寗是首次參與兒少節目錄製，對挪威的永續生活心生嚮往。（記者王文麟攝）

《下課花路米》此次與中央大學台灣極地研究中心合作，深入北極科研基地，帶領台灣孩子親眼見證全球暖化最前線，從體驗中學習尊重自然、與環境共存的生活態度。

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