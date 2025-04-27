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香港金像獎》谷祖琳首入圍女配就拿獎！謝《爸爸》劉青雲「縱容」

谷祖琳以《爸爸》奪下最佳女配角獎。（翻攝自金像獎臉書）谷祖琳以《爸爸》奪下最佳女配角獎。（翻攝自金像獎臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕第43屆香港電影金像獎今（27）晚頒獎，活躍演員、歌手領域的谷祖琳以《爸爸》中的「母親」一角，順利奪下最佳女配角獎，她在片中飾演劉青雲的妻子，台上致謝時，不忘點名劉青雲，表示「謝謝這麼縱容我們一家人」。

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谷祖琳以自然細膩演技，刻畫夫妻間的深厚情感，將角色溫暖融合在生活化演出，她透露劉青雲在片場給予極大信任，讓她能充分表演，突破自己，兩人是繼2009年《撲克王》後再度合作，是她首度入圍金像獎女配角就拿獎。

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谷祖琳在台上逐一感謝，「多謝大家，多謝每一位喜歡《爸爸》，每一個投票的朋友，你們的每一個留言我都有看」，同時也感謝自己的爸爸、媽媽以及女兒，還有叔叔谷德昭，以及首次找自己演戲的陳果導演，表示會繼續努力。

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