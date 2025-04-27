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（影）「房產女神」爆料超紅男歌手耍大牌 提供3線索

前財經主播、房地產主持人朱琦郁被稱為「房產女神」。（翻攝自IG）前財經主播、房地產主持人朱琦郁被稱為「房產女神」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前財經主播、房地產主持人朱琦郁被稱為「房產女神」，昨（26）日在社群po了一段影片，談論到有幾位超紅男歌手耍大牌，表現得非常沒有禮貌，讓她印象深刻。問朱琦郁提到的男歌手是誰？她給出3條線索，要大家自己猜。

朱琦郁講述當時長腿男星斜倚在椅背的模樣。（翻攝自IG）朱琦郁講述當時長腿男星斜倚在椅背的模樣。（翻攝自IG）

影片中攝影師問朱琦郁有沒有遇到過「很大牌的藝人」，她便想起一位7年前很紅的大咖男歌手的行為讓她印象深刻。朱琦郁說，那位男歌手她曾經在別的節目碰面，有時候錄完影大家會拍合照，但是那個「沒禮貌的」就蹲著，前輩稱讚大家的時候，特別拍了拍那位男歌手的肩膀說他表現很好，沒想到那位男歌手竟不甩前輩，當時朱琦郁都嚇壞了。

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朱琦郁還提到另外一位男歌手大頭症狀況更誇張，她說有一次主持活動的時候，那位男歌手「可能腿很長」，對方斜倚在椅背，雙腿伸得直直的，幾乎卡到舞台樓梯，身為主持人的朱琦郁要上台時，向對方說了一聲「不好意思」，希望對方讓一讓，沒想到男歌手聽到後，僅稍微收了收腿，整個人還是斜倚著，大長腿還是幾乎擋著路。

大家起鬨要朱琦郁說出男星的名字，她只給出3點線索。（翻攝自IG）大家起鬨要朱琦郁說出男星的名字，她只給出3點線索。（翻攝自IG）

攝影師不知為何天外飛來一筆問：「他有比玖壹壹大咖嗎？」朱郁琦點頭，還自嘲；「都是我太小咖了」說到這裡，攝影師不斷逼問大咖男歌手的名字，朱琦玉指說：三個字、已婚、7年前，要大家自己想想看是誰？

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