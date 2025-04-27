YTR魚乾突揭「摯愛」罹淋巴癌 悲痛哭喊：心都碎了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以拍攝開箱、美食影片受到歡迎的百萬YouTuber魚乾時常會在社群網站分享自己的日常，魚乾在9年前領養兩隻橘貓，並將牠們取名叫做OLA以及OLI。今 （27）日突然Threads上發布噩耗，OLA確診淋巴癌，化身為抗癌美少女。

魚乾寵物OLA罹患淋巴癌。（翻攝自IG）

魚乾在貼文中指出，OLA月初開始食慾不佳，體重急速下降，在短短兩周內看了3家獸醫院，等待報告的同時，她們決定使用食道餵管餵食，昨（26）日報告出來，OLA確診為淋巴癌，估計剩下半年至一年的壽命。魚乾心痛坦言：「心都碎了，躲著OLA哭了好幾天，但她好像在幫我們加油似的，餵食的時候不會亂動，也會自己上廁所，還會躺上床跟我們一起睡覺，昨天甚至會呼嚕呼嚕跟翻肚肚！」。

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魚乾相當疼愛自家貓咪。（翻攝自IG）

在醫生的建議下，OLA下周將要開始「CHOP化療」，若化療反應不良，將會重新評估狀況，OLA接下來會化身抗癌美少女，魚乾也表示一切將會以貓咪舒適為主，想藉由大家的集氣給予OLA與我們更多能量，未來將會持續更新進度，希望藉由這篇文章，幫助到現在或未來的病友及家長們，最後魚乾也鼓勵自己：「眼淚擦一擦開始戰鬥了，加油加油！」

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