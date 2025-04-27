晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YTR魚乾突揭「摯愛」罹淋巴癌 悲痛哭喊：心都碎了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以拍攝開箱、美食影片受到歡迎的百萬YouTuber魚乾時常會在社群網站分享自己的日常，魚乾在9年前領養兩隻橘貓，並將牠們取名叫做OLA以及OLI。今 （27）日突然Threads上發布噩耗，OLA確診淋巴癌，化身為抗癌美少女。

魚乾寵物OLA罹患淋巴癌。（翻攝自IG）魚乾寵物OLA罹患淋巴癌。（翻攝自IG）

魚乾在貼文中指出，OLA月初開始食慾不佳，體重急速下降，在短短兩周內看了3家獸醫院，等待報告的同時，她們決定使用食道餵管餵食，昨（26）日報告出來，OLA確診為淋巴癌，估計剩下半年至一年的壽命。魚乾心痛坦言：「心都碎了，躲著OLA哭了好幾天，但她好像在幫我們加油似的，餵食的時候不會亂動，也會自己上廁所，還會躺上床跟我們一起睡覺，昨天甚至會呼嚕呼嚕跟翻肚肚！」。

魚乾相當疼愛自家貓咪。（翻攝自IG）魚乾相當疼愛自家貓咪。（翻攝自IG）

在醫生的建議下，OLA下周將要開始「CHOP化療」，若化療反應不良，將會重新評估狀況，OLA接下來會化身抗癌美少女，魚乾也表示一切將會以貓咪舒適為主，想藉由大家的集氣給予OLA與我們更多能量，未來將會持續更新進度，希望藉由這篇文章，幫助到現在或未來的病友及家長們，最後魚乾也鼓勵自己：「眼淚擦一擦開始戰鬥了，加油加油！」

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中