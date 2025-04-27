香港金像獎》梁朝偉頒獎給他！18歲蘇文濤以後想演「這個」

蘇文濤獲得香港金像獎最佳新演員。（翻攝自Viu Tv）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第49屆香港金像獎今天（27日）登場，最佳新演員由《爸爸》的蘇文濤獲得，且是由梁朝偉頒獎給他。他在台上感謝《爸爸》中的一家人，包括劉青雲、谷祖琳及熊諾頤。

相關新聞：香港金像獎》「A貨許光漢」獲獎！《爸爸》蘇文濤奪最佳新演員

請繼續往下閱讀...

梁朝偉去年以電影《金手指》奪下香港金像獎影帝，他將最佳新演員頒發給18歲的蘇文濤，蘇文濤感謝梁朝偉，以及家人，更自嘲「雖然我很愛頂嘴」。他還感謝《爸爸》導演翁子光、區焯文，感謝他們啟用一個從未演過戲的素人，感謝演技指導以及介紹他去演戲的人。

蘇文濤表示，從梁朝偉手中接下這個獎項超級意義非凡，被問到未來想要演什麼角色，蘇文濤表示因為中學時期3、4年都在疫情中度過，大家都戴口罩，且很多活動都被取消，希望能演出中學生彌補有所缺憾的學生時期。

蘇文濤獲得香港金像獎最佳新演員。（翻攝自Viu Tv）

飾演劉青雲兒子的18歲新演員蘇文濤，與許光漢有幾分神似因而受封「A貨許光漢」，堪稱電影圈寶藏男孩的他初登大銀幕表現亮眼且毫不怯場，甚至敢在影帝面前即興演出。

蘇文濤在接拍《爸爸》時年僅16歲，首次參演便飾演一名精神分裂少年、弒母殺妹兇手。蘇文濤與戲中父母劉青雲及谷祖琳有多場對手戲，他不僅未被「雙親」的演技壓倒，反而以簡單純真的演繹讓其角色更具立體感。在本月初他於「香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳新演員」，並在剛舉行的「第18屆亞洲電影大獎」中獲提名同一獎項。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法