SJ銀赫驚喜助陣！東海喊SJ上大巨蛋：太妍都上了

〔記者廖俐惠／桃園報導〕SUPER JUNIOR成員東海在桃園會展中心開唱，兩天吸引6400名粉絲朝聖，今天（27日）隊友銀赫驚喜現身助陣，兩人還立下前往大巨蛋開唱的目標，銀赫表示明年是小分隊15週年，今年則是SJ 20週年，希望能夠到大巨蛋演出，東海則說：「那時候大家如果不來，我們也不去了喔！」

東海（右）為了跟銀赫穿情侶裝，還特別到後台換衣服。（讀者提供）

東海今天帶來多首SJ-M的歌曲，包括《Me》、《太完美》，全中文演唱誠意滿滿，還有東海本人作詞作曲的《Blue moon》、《California Love》、新歌《Beautiful》等等，他自己還演唱了SUPER JUNIOR-D&E的《GGB》。此外，隊友銀赫也驚喜現身，獻唱個人迷你專輯《EXPLORER》主打歌《UP N DOWN》，在舞台上做出地板動作，超級帥氣。

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銀赫表示，不但拍攝旅行VLOG，還當了主持人，並以SOLO歌手身分舉行簽售會，現在又當了東海演唱會嘉賓，稱這次來台行程滿滿。看到台下東海粉絲滿滿，銀赫驚呼：「好像有7萬5000人，這種程度應該去台北大巨蛋了吧！」東海聽說太妍已經去了大巨蛋，銀赫表示：「我們（D&E）明年15週年，準備一下應該可以吧，今年又是SJ 20週年，我們會自己看著辦的！」聽到現場歡呼聲，東海大喊「明年我們就去大巨蛋吧！」讓粉絲超級嗨。

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不過銀赫來當嘉賓，卻發現東海已經換掉第一套衣服，兩人無緣穿上粉色帽T情侶裝，東海立刻回後台換裝，一上台還擁抱銀赫，讓不少粉絲直呼嗑到了。對於東海演唱《太完美》，銀赫回憶起這首是SJ-M的出道曲，讓他熱血沸騰，希望能與SJ-M的成員們，一起好好的表現給大家。最後兩人一起合唱《Oppa Oppa》、《Run Away》，「買一送一」的演出讓全場嗨翻。

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