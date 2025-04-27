李多慧驚喜公開新家畫面 揭台韓文化差異

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊成員李多慧，來台發展後，以天使臉蛋、魔鬼身材及可愛的個性虜獲大批粉絲，網友封她為啦啦隊女神。她也經常在社群平台分享自己的日常生活，近日她在Threads上傳了一段影片，開箱實錄新租屋處，並感受到「韓國台灣租屋文化差異」。

李多慧驚喜宣布搬家。（翻攝自IG）

前陣子，李多慧出活動時，開心宣布已經找到新房、下個月就要搬家，更訂下目標，希望兩年後可以在台灣買房，日前在Threads公開新房內部空間，並在貼文中寫下：「在韓國，幾乎所有的出租房都是『空屋』狀態交屋的， 也就是裡面不會有任何家具或電器！ 但我發現台灣好像大部分的出租房都會附有家具或家電耶！」，李多慧也表示，有時候會覺得這樣什麼都有相當方便，但有時候又覺得好像沒辦法依照自己的風格來佈置，似乎有點困擾，並也從中感受到台韓文化差異。

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李多慧公開新家影片。（翻攝自IG／Threads）

貼文一出，網友紛紛在底下留言：「缺點是有時候有超醜的紅色沙發」、「多慧可以在新北市買一間，開車或搭車上下班，就可以按自己的想法裝潢～台北市房價比較高就是，加油！」、「台灣叫這樣是『一個皮箱就入住』」、「這間以後會更有價值，因為房東要賣房子時，一定會說：這間是李多慧住過的喔～」、「盡量不要像之前不小心公布住哪，會比較安全，也保有隱私」。

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