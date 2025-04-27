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家寧再祭雞湯文「強化心靈」 自我安慰：蛻變的開始

前百萬YT頻道情侶檔Andy（左）、家寧。（翻攝自臉書）前百萬YT頻道情侶檔Andy（左）、家寧。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前情侶檔YouTuber家寧、Andy共同經營百萬YT頻道「眾量級CROWD」10年，沒想到最後卻撕破臉，戀情以分手收場，就連財務也爆出全被家寧一家人「整碗端走」。Andy瞬間成為台灣最慘的百萬YouTuber，也是人財兩失的經典例子，好在塞翁失馬焉知非福，Andy頻道訂閱人數瞬間衝上200萬，成為台灣最知名的YouTuber，還有許多人替他抱不平，認為前女友家寧一家人吃相難看。

家寧全家人都遭新北地檢署約談，家寧本人已3萬元交保。（翻攝自臉書）家寧全家人都遭新北地檢署約談，家寧本人已3萬元交保。（翻攝自臉書）

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反觀前女友家寧，與Andy分手後先是落入「邪教風波」，後更因與Andy爆發財務糾紛，全家人被認為涉及逃漏稅，並遭新北地檢署約談。先前訊後諭知加寧以3萬元交保、家寧的父親與當天拎著國際一線奢侈品牌包包高調現身妹妹各5萬元交保、家寧媽媽不愧為「一家之主」，交保金額最高，以20萬元交保。

家寧在社群上曬出鄧紫棋相關的中國心靈雞湯影片，內容大概是：「上天給你的挑戰都是蛻變的開始」，鄧紫琪更在影片中提到：心臟越強的時候，會面臨更狂的挑戰。

家寧透過鄧紫棋的心靈雞湯影片，替自己打氣。（翻攝自臉書）家寧透過鄧紫棋的心靈雞湯影片，替自己打氣。（翻攝自臉書）

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