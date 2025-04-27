直擊》SJ東海介紹最好的朋友！韋禮安問候台灣E.L.F.「哥哥的老婆好」

〔記者廖俐惠／桃園報導〕SUPER JUNIOR成員東海出道20周年，首次在台舉行個人演出，昨天起一連兩天在桃園會展中心登場，2場共計6400張門票全數完售。韋禮安今天（27日）驚喜現身，與東海一同合唱，現場氣氛火熱。

東海與韋禮安同台。（讀者提供）

東海今天開場帶來SJ-M的中文歌曲《Me》以及《Blue moon》等歌曲，他一開始就故作玄機的問台粉：「你們今天有準備驚喜活動嗎？」台下故意裝作沒有，沒想到東海竟說沒關係，「沒事沒事，你們沒有沒關係，因為我準備了3個！你們輕鬆看表演。」正當粉絲充滿期待時，東海讓4名樂手輪番SOLO，樂手也超有SENSE，表演了《DEVIL》、《SORRY SORRY》等歌曲，連東海都打起鼓來。

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東海表示「這就是我給你們的4個驚喜」，不過粉絲不是很滿意，不停發出「ㄟ～」的反應，欲擒故縱的東海也說「我就是喜歡你們這種反應」、「我自己看著辦」，更反問：「你們還想要什麼？」東海更搞笑的說，還是讓無人空拍機飛到台北101大樓上，「在我停留的飯店給我施放煙火，那個當下我會被飯店趕出去！」更用中文說：「給我一個房間，我沒有家在台灣。」讓全場粉絲發出尖叫聲。

東海與韋禮安同台。（讀者提供）

驚喜一個個揭曉，在中文歌《最好的朋友》前奏一下，東海介紹韋禮安登場，一粉一藍的兩人在舞台上相擁，氛圍十分溫馨，東海還發現台下有粉絲哭了。韋禮安以「東海哥的老婆」向粉絲打招呼，表示知道有機會能夠跟東海合作，在發想歌曲時，想到SJ粉絲名是「E.L.F.」（Ever Lasting Friends），因此決定以友情為主題；當時特別飛到韓國錄音，大讚東海是非常敬業且專業的歌手，「一開始說唱3小時沒問題，結果到了錄音室，東海說如果發音有任何問題，一定要跟我說，結果最後花了兩倍時間，大概5、6小時，想把最好的呈現給粉絲朋友。」

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東海則表示，這首歌是第一次公開演唱，所以特別緊張，很感謝韋禮安把這麼好的歌曲送給他，十分榮幸，更稱韋禮安是「最好的朋友」，未來能夠再次合作。還以為已經結束了，沒想到韋禮安當場向東海討教帥氣「轉麥克風」的方法，韋禮安照做之後，笑說：「東海哥轉的很帥，我怎麼轉麥克風卻像費玉清。」讓台粉噗嗤一笑。最後他獻唱代表作《女孩》給現場東海的「女孩」們。

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