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娛樂 最新消息

梁朝偉、周潤發加盟《九龍城寨》前傳？古天樂回應藏玄機

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第49屆香港金像獎今天（27日）登場，電影《九龍城寨之圍城》入圍14項，也預計拍攝前傳、續集，古天樂在本月24日出席活動，被問到是否會找好友梁朝偉加盟系列電影，古天樂回應藏有玄機。

古天樂入圍第49屆香港金像獎最佳男配角。（香港金像獎提供）古天樂入圍第49屆香港金像獎最佳男配角。（香港金像獎提供）

電影《九龍城寨之圍城》中，古天樂飾演的龍捲風與郭富城飾演的殺人王陳占有一段生死決鬥，而陳占的老大雷震東則是故事大反派，但在「圍城」中並未仔細交代。隨著前傳「龍頭」已確定開拍，外傳雷震東將由梁朝偉飾演，不過至今消息並未獲得證實。港媒報導，郭富城在本月22日出席時尚活動時，認為周潤發更適合雷震東一角。

對此，根據港媒報導，古天樂日前出席電影《送院途中》的首映，被問到此事，表示「龍頭」目前都還在喬，之後大家就會知道了。對於郭富城提議周潤發，古天樂笑說：「可能是雙龍頭啊！」至於電影進度，古天樂表示要先等劇本出來，再跟導演討論預算問題。

梁朝偉（左）、周潤發傳出參戰《九龍城寨》系列，引發關注。（達志影像）梁朝偉（左）、周潤發傳出參戰《九龍城寨》系列，引發關注。（達志影像）

古天樂當天與游學修、袁澧林等新生代港星同台，被問到先前在講座上提到電影行業需要換血時，他表示希望在2028年之前就可以大換血，因為受到疫情以及串流平台興起影響，不僅是香港，全球的電影行業都不好，加上短影音的崛起，使大家越來越沒有耐心，「我覺得要改變我們，我想觀眾都要適應」，他認為2028年是個轉捩點，可以初步換血。

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