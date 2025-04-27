（影）呂文婉爆女星「胸部是假的」 騙純天然下場超慘

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉近日登上節目，揭穿一名女星的隆乳真面目，指出早期訪問該女星，對方聲稱胸部是純天然的，傲人的上圍其實背後另有故事，呂文婉當時深信不疑，甚至還關心對方的狀況，多年後再度碰見對方，才得知自己當年受騙。

呂文婉爆料女星胸部是假的。（翻攝自YT）

呂文婉表示，該女星有著像似外國人的五官，整個人很野、很辣、很電，身材也極其火辣，不僅胸大，腰也相當細。也曾被狗仔拍到和一位有名男藝人在夜店親密的接觸，傲人身材不管是在寫真作品或是被偷拍的照片都讓人瞠目結舌。女星當年聲稱因學業壓力大而暴飲暴食，體重增長到80、90公斤，而後來得了厭食症，體重急速下降，但胸部未受影響。

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呂文婉感嘆當年女星不容易。（翻攝自YT）

過了十幾年，呂文婉再度碰見對方，對方卻改口承認當年做了隆乳手術，術後要做很多修復、維持，但是因為她當時沒有做好，後來嚴重攣縮，胸部變得硬梆梆，最後只能咬牙把水袋取出。呂文婉最後也感嘆：「當時的女藝人不容易，為了要面對媒體訪問，真的有太多光怪陸離的理由」。

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