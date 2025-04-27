《順風婦產科》宋慧喬媽龍女 80歲勇闖YT界當新人

韓國人氣長壽情境喜劇《順風婦產科》，當年播出風靡台灣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣長壽情境喜劇《順風婦產科》1998年3月2日於SBS電視台開播，班底鮮于龍女、朴美善、金素妍、宋慧喬、金來沅、許英蘭都紅遍全亞洲。在劇中飾演宋慧喬母親的鮮于龍女雖然已高齡80，不過她近期認真宣布自己要跨界當YouTuber，勇闖YT界，讓許多網友相當興奮。

鮮于龍女雖然已經80歲，仍決定進軍YT界，成為最年長新人。（翻攝自YouTube）

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凍齡的鮮于龍女看起來不像個80歲的人，反而精力充沛，加上保養得宜，非但看不出真實年齡，拍攝的影片更是活力滿滿。她的YouTube頻道取名為「順風鮮于龍女」，成為最高齡的YouTuber，上架的第一支影片就引起熱烈關注，她在片中以誇張宮廷風造型登場，分享自己的人生故事，幽默個性更說出許多讓人哈哈大笑的句子。

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鮮于龍女（左）當年在《順風婦產科》是宋慧喬（中）的媽媽。（翻攝自YouTube）

鮮于龍女表示未來頻道走向完全沒有限制，只要不是「壞事」她都想要試試看！問起她為何會起心動念想開設YT頻道，她說：自己希望鼓勵那些和自己年齡相當的媽媽們，可以多出門走走。目前她的頻道已經有3千多位粉絲訂閱，今（27）右推出第二集，內容是鮮于龍女開車出去大啖美食的快樂生活。

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