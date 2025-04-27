（影）李多慧、林襄突變鬼臉照遭挖出 網友嚇翻：女神怎麼了

李多慧（左）、林襄（右）現皆屬於味全龍啦啦隊的成員。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧親民形象大受歡迎，因愛台灣的各種暖舉，知名度不斷上升，連非棒球迷都被她圈粉無數。挾帶著高人氣的她，日前與隊友林襄挑戰搞笑遊戲的影片再度遭挖出討論，瘋狂扮醜的模樣曝光後，網友全嚇傻。

李多慧在個人小帳分享趣味短影音，影片中與林襄、琪琪、小映、霖霖一起進行「喝水憋笑」挑戰，只要大家揭開手掌遊戲就開始，眾女神的臉透過濾鏡都變成鬼臉或奇怪表情，不只有詭異睜大眼特效，還有舌頭不斷轉動的可怕表情。當中，李多慧最先憋不住笑把水噴出來，接著其他人也開始憋不住紛紛爆笑，成員們之間的可愛互動逗翻眾人，甚至還有網友崩潰大喊：「女神怎麼了」。

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味全龍啦啦隊成員開始玩起「喝水憋笑」挑戰，搞笑模樣笑翻網友。（翻攝自IG）

短短27秒影片突破92萬次觀看，大批粉絲笑瘋表示：「笑到肚子痛」、「妳們到底是誰啦？我的小龍女怎麼不見了？」、「半夜看差點沒笑死」。

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