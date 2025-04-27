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娛樂 最新消息

（影）李多慧、林襄突變鬼臉照遭挖出 網友嚇翻：女神怎麼了

李多慧（左）、林襄（右）現皆屬於味全龍啦啦隊的成員。（翻攝自IG）李多慧（左）、林襄（右）現皆屬於味全龍啦啦隊的成員。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧親民形象大受歡迎，因愛台灣的各種暖舉，知名度不斷上升，連非棒球迷都被她圈粉無數。挾帶著高人氣的她日前與隊友林襄挑戰搞笑遊戲的影片再度遭挖出討論，瘋狂扮醜的模樣曝光後，網友全嚇傻。

李多慧在個人小帳分享趣味短影音，影片中與林襄、琪琪、小映、霖霖一起進行「喝水憋笑」挑戰，只要大家揭開手掌遊戲就開始，眾女神的臉透過濾鏡都變成鬼臉或奇怪表情，不只有詭異睜大眼特效，還有舌頭不斷轉動的可怕表情。當中，李多慧最先憋不住笑把水噴出來，接著其他人也開始憋不住紛紛爆笑，成員們之間的可愛互動逗翻眾人，甚至還有網友崩潰大喊：「女神怎麼了」。

味全龍啦啦隊成員開始玩起「喝水憋笑」挑戰，搞笑模樣笑翻網友。（翻攝自IG）味全龍啦啦隊成員開始玩起「喝水憋笑」挑戰，搞笑模樣笑翻網友。（翻攝自IG）

短短27秒影片突破92萬次觀看，大批粉絲笑瘋表示：「笑到肚子痛」、「妳們到底是誰啦？我的小龍女怎麼不見了？」、「半夜看差點沒笑死」。

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