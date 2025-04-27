永野芽郁否認不倫網不信 社群湧入近萬留言遭慘罵

日本女星永野芽郁（左）被爆出與同劇已婚男星田中圭有不倫戀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁被爆料「雙劈」人夫田中圭及韓國男星金武俊，雖然已透過經紀公司道歉並否認與田中圭交往，但網友不買單，瘋狂湧入永野芽郁的社群帳號瘋狂留言超過7000則，且一面倒針對醜聞進行批判。

日本雜誌《FLASH》報導，永野芽郁24日被週刊踢爆先後帶著田中圭和金武俊進入自家，並以「不倫劈腿」聳動標題報導，這對始終保持清新形象的永野芽郁是一大打擊，截至今日為止，永野芽郁社群帳號有559.6萬人追蹤，在日本演員當中高居前3名，但過去永野芽郁的社群帳號留言平均為1000～2000則，不倫消息炸開後，留言樹飆升至7680則，內容都與不倫報導有關。

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永野芽郁過去保持清新形象，受到緋聞影響，備受爭論。（翻攝自X）

儘管經紀公司已出面否認不倫，但官方處理方式無疑火上澆油，第一時間就否定，引起極大質疑聲浪，認為經紀公司並未將事情全貌說清楚。且永野芽郁行程並未因此停止，反而照常進行，這也引起網友不滿，認為她應該暫停藝能活動一段時間，讓不倫戀的兩名主角繼續正常行程，並未能弭平粉絲心中疑慮。

同時被爆出的兩位男主角田中圭與金武俊之後也紛紛出面發出聲明，其中，田中圭表示：「一切都結束了」留給人無限想像空間。

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