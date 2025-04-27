晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

永野芽郁否認不倫網不信 社群湧入近萬留言遭慘罵

日本女星永野芽郁（左）被爆出與同劇已婚男星田中圭有不倫戀。（翻攝自IG）日本女星永野芽郁（左）被爆出與同劇已婚男星田中圭有不倫戀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕25歲日本女星永野芽郁被爆料「雙劈」人夫田中圭及韓國男星金武俊，雖然已透過經紀公司道歉並否認與田中圭交往，但網友不買單，瘋狂湧入永野芽郁的社群帳號瘋狂留言超過7000則，且一面倒針對醜聞進行批判。

日本雜誌《FLASH》報導，永野芽郁24日被週刊踢爆先後帶著田中圭和金武俊進入自家，並以「不倫劈腿」聳動標題報導，這對始終保持清新形象的永野芽郁是一大打擊，截至今日為止，永野芽郁社群帳號有559.6萬人追蹤，在日本演員當中高居前3名，但過去永野芽郁的社群帳號留言平均為1000～2000則，不倫消息炸開後，留言樹飆升至7680則，內容都與不倫報導有關。

永野芽郁過去保持清新形象，受到緋聞影響，備受爭論。（翻攝自X）永野芽郁過去保持清新形象，受到緋聞影響，備受爭論。（翻攝自X）

儘管經紀公司已出面否認不倫，但官方處理方式無疑火上澆油，第一時間就否定，引起極大質疑聲浪，認為經紀公司並未將事情全貌說清楚。且永野芽郁行程並未因此停止，反而照常進行，這也引起網友不滿，認為她應該暫停藝能活動一段時間，讓不倫戀的兩名主角繼續正常行程，並未能弭平粉絲心中疑慮。

同時被爆出的兩位男主角田中圭與金武俊之後也紛紛出面發出聲明，其中，田中圭表示：「一切都結束了」留給人無限想像空間。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中