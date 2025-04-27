心都碎了！老蕭師妹小巨蛋演出噴「假牙」 影片曝光200萬人搶看

艾薇在電競盛會熱唱。（FragPunk提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕高人氣FPS遊戲「FragPunk（界外狂潮）」首屆線下電競盛會「FragPunk破界盃」與沉浸式主題藝術展「破碎的未來」今天由蕭敬騰師妹艾薇接棒演出；艾薇自掏腰包訂製全身和角色「妮巧」一模一樣的造型，亮橘色工裝褲配戴一把3公斤重的螺絲起子，只是不諳台語的她介紹裝備時，把「羅萊吧」說成「羅西拜」，笑翻眾人。

剛推出新專輯《當大人》的艾薇，一口氣帶來〈計算浪漫〉、〈馬馬虎虎〉等新歌，前陣子她在小巨蛋演出時噴假牙，勇於自嘲的她乾脆把糗事當趣事，自拍「一秒把牙齒變不見」短影片，在IG已有200萬流量，艾薇說：「一開始真的滿丟臉的，牙齒掉出來的當下我心都碎了，內心是在罵髒話。」更好笑的是主持人陳明珠還幫她撿假牙，艾薇心想：「不要撿啊，都是我的口水！」下台後工作人員笑到快瘋掉。

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艾薇在電競盛會熱唱。（FragPunk提供）

撇開糗事不談，舞台上的艾薇熱力、酷勁十足，演出前她在後台選擇上台的「佩槍」，旁人建議她選小支的比較輕，「但我覺得大的那一把比較帥，其實當初幫遊戲拍開箱影片，光是看到角色卡我就最喜歡『妮巧』，所以收到這個表演邀約，我就想要打扮成她，我身上的護目鏡、手套、彈藥包，甚至T恤的logo都是我們自己印上去的，和角色是一模一樣；褲子也請造型師幫忙染出更亮更鮮艷的橘色」。

艾薇在電競盛會熱唱。（FragPunk提供）

曾參加過《全明星運動會》，艾薇個子雖小卻有個「女打仔」夢：「拜託大導演來找我，我不怕痛，我可以被打幾拳沒關係，但我更想展現拳腳功夫，每次看到有關於打鬥的動作片，如果女生一出招我都會很興奮啊，因為我很想嘗試。」

這次主題藝術展的主題是「破碎的未來」，問艾薇期待什麼樣的未來？她先被開玩笑說是「不掉牙的未來」，隨後認真表示：「我希望是開心的未來，就算會很累，可能每天都要唱、或者每天都要從早到晚工作，只要我開心，我覺得都可以。」

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