侯佩岑喊出「台灣省」爆紅 機場狂收禮網酸：大陸錢真好賺

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕47歲侯佩岑過去在新聞業獲封「台灣第一美女主播」，後期轉戰中國演藝圈闖出一番成就，近期更是在參加中國綜藝節目《乘風2025》時，喊出「台灣省」贏得中國粉絲芳心，此舉引發台灣網友反彈情緒。日前，侯佩岑現身上海機場，被中國粉絲包圍，她也露出感動神情。

侯佩岑中國爆紅。（翻攝自微博／小紅書）

侯佩岑日前現身於上海機場，一身白衣搭配黑色長裙，顯得格外有氣質，面對大批粉絲包圍也面不改色，依然展現出大方氣質，溫柔回覆每位粉絲。有不少粉絲送出可愛娃娃吊飾及手寫卡片，侯佩岑一一收下，並感動表示：「給我寫的信我都有看，我都好感動，怎麼喜歡我的人，都這麼有才華」，也有粉絲要求她把簽名簽在衣服上，侯佩岑仍欣然答應。

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侯佩岑現身上海機場遭包圍。（翻攝自小紅書）

影片曝光後，不少中國網友在底下留言：「她好像幼師，快把人哄成胚胎了，哈哈哈哈哈」、「跟她住，感覺能多活幾年」、「面面俱到，她就是這樣的人」、「怎麼可以做到這麼禮貌呢？太神奇了」。不過也有台灣網友在底下吐槽：「大陸錢真好賺，台灣人會說話」。

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