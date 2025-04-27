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娛樂 最新消息

壹柒柒約3女開放性關係！自曝有套「把妹SOP」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前海龍蛙兵「壹柒柒」因服役期間自拍性愛影片販售，並經營社群而被國軍開除，爾後他加入SWAG成人平台，成為正式的AV男優；他近日受訪時，自爆有2、3個固定激戰的女伴，其中包括18歲學生妹。

前海龍蛙兵「壹柒柒」進軍成人市場。（翻攝自IG）前海龍蛙兵「壹柒柒」進軍成人市場。（翻攝自IG）

壹柒柒進軍成人市場屆滿一年，近日接受《TVBS新聞網》專訪時透露，自己在「性」方面相當專情，雖然偶爾會認識新的女生，但會發生關係的女伴是固定幾位，希望與對方有感情基礎，交流的氛圍能像情侶一般，不過他強調，雙方不會給予承諾，只享受開心的過程。

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談及激戰的女伴，壹柒柒說，目前的對象有幼教老師、護理師和18歲女大生，並坦承，是他主動認識該名女學生，「我們在IG認識，是我先敲她的，我看到她的限動留言，我先開頭。

壹柒柒也大方分享「把妹SOP」，指出自己會觀看對方的IG限時動態藉此搭話，等到對方回應，便會展開邀約，若是對方婉拒，他也不會死纏爛打，如果同意會約去喝咖啡，因為這樣可以專注聊天。

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