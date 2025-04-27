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娛樂 最新消息

蘇志燮、玉澤演5月合體來台會粉！雙帥竟有這層關係

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國兩大男神蘇志燮、玉澤演聯手來台舉辦粉絲見面會《2025 SOJISUB & OKTAECYEON FANMEETING: SONICe parTY In TAIPEI》，活動將於2025年5月25日（星期日）晚間六點在台北國際會議中心（TICC）舉行。這不僅是兩人首次共同舉辦見面會，也是繼玉澤演驚喜現身蘇志燮日本場活動擔任嘉賓後，再次於海外舞台合體。

2PM成員玉澤演（圖）將和蘇志燮聯手來台舉辦粉絲見面會。（SHOWOFFICE提供）2PM成員玉澤演（圖）將和蘇志燮聯手來台舉辦粉絲見面會。（SHOWOFFICE提供）

2PM成員玉澤演於2018年退伍後，便加入由韓國演員蘇志燮成立的演員經紀公司51K，兩人一直是關係親密的師兄弟，也常常送咖啡車到劇組互相應援。而蘇志燮在前陣子於東京舉行的《SONICe Trip》個人粉絲見面會，也邀請了旗下藝人玉澤演與車學沇擔任嘉賓，組成限定團體「So Ok Cha」。

3人不僅合唱由玉澤演親自創作的《Time Walks》，還跟粉絲一起進行趣味運動遊戲，現場氣氛熱烈。這次台灣場的演出，兩人合作更加緊密，兩位男神將攜手舉辦見面會，一冷一暖的反差魅力即將正面交鋒，當沉穩內斂的蘇志燮遇上幽默陽光的玉澤演，究竟會激盪出什麼驚喜火花？令人萬分期待。

蘇志燮將暌違6年再度訪台舉辦粉絲見面會。（SHOWOFFICE提供）蘇志燮將暌違6年再度訪台舉辦粉絲見面會。（SHOWOFFICE提供）

蘇志燮上一次來台舉辦粉絲見面會已是2019年，暌違6年再度訪台，更帶著同門師弟玉澤演同行。玉澤演與台灣的緣分也相當深厚，2023年曾在同一場館舉辦個人見面會，在歡送環節中配合粉絲各式比心要求，每秒切換動作，被粉絲封為「全自動飯撒機器人」，掀起話題熱潮。上週，他更於個人IG限時動態中公開「劇透」，發問「到台灣表演的話，要唱什麼翻唱歌曲？」引發粉絲熱烈討論，猜測男神將再度訪台，萬萬更沒想到竟然是蘇志燮與玉澤演的夢幻合體，期待值再度爆表。

此次演出門票將於5月3日下午1點開賣，兩大男神同台更將準備多項粉絲福利，包含全場HI BYE，以及團體合照、和簽名拍立得等要回饋粉絲。活動購票請洽 Ticket Plus 遠大售票系統與全台 7-11 ibon 機台。更多活動資訊請持續關注主辦單位SHOWOFFICE官方社群。

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