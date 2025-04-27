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小嫻喜披華麗婚紗美翻眾人 無奈洩：被問100次有無男友

小嫻近期披上婚紗，美翻大家，讓不少人懷疑是不是已有新的戀情。（翻攝自YouTube）小嫻近期披上婚紗，美翻大家，讓不少人懷疑是不是已有新的戀情。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女星「小嫻」黃瑜嫻恢單後的生活備受矚目，近年她重返校園專攻音樂系，並定居屏東跳脫原本的舒適圈，讓不少網友直呼非常佩服她的勇氣，在經歷過社會的試煉後重返校園十分不簡單，這對她肯定具有極大的挑戰性。

相關新聞：小嫻又突破舒適圈 全台語演出音樂劇

而近日，小嫻在YouTube頻道上架新的影片，封面照只見她身穿華麗婚紗，面帶燦爛的微笑面對鏡頭，引發外界熱烈討論，懷疑小嫻是不是遇見對的人「想婚了」。對此，眾人迅速被影片內容打臉，小嫻在畫面中表示這是為了學校的班級音樂會治裝，希望禮服低調有親和力，連續試了5套婚紗，都能展現出她溫柔優雅的氣質，相信在音樂會當日可以大顯她的風采。

小嫻以過來人的視角分享：「婚禮當天新娘是主角，服裝應該由自己決定，而不是顧忌旁人眼光。」現在的她覺得單身能夠靜下來，「可以與自己好好對話」，被提及已經問過100次的戀情話題，她則無奈微笑表示：「沒有就是沒有啦！」

小嫻在影片中分享了自己的真實想法，引來不少網友大力支持，「單身沒有不好，有時候一個人反而能活得更通透」、「看到小嫻現在單身也過得那麼幸福也很替她高興」、「她身上樂觀積極的態度是我們學習的典範」、「果然經歷過那麼多事情的人發言最有說服力」。

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