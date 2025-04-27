鐵獅玉玲瓏後繼有人 許效舜女重現「貴寶」風采

「鐵獅玉玲瓏」源自於三立電視綜藝節目《黃金夜總會》單元，由澎恰恰（右）與許效舜擔綱表演。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕源自於三立電視綜藝節目《黃金夜總會》單元的「鐵獅玉玲瓏」，由澎恰恰、許效舜兩人一搭一唱，1999年播出後就受到社會大眾歡迎，更帶來無數歡笑，許效舜的超誇張「白鼻心」造型更是令人印象深刻，不過該單元在2002年宣告停播。還好許效舜「有女承衣缽」，他就讀國小四年級的女兒在台語話劇比賽中重現老爸當年「鐵獅玉玲瓏」風采，博得滿堂彩，也順利登上第二代「貴寶」寶座。

（左起）許效舜、畫著貴寶妝容的女兒、妻子小鐵一起到比賽現場為女兒加油。（翻攝自IG）

昨（26）日社群網路出現一張許效舜一家三口和合照，國小四年級的女兒臉上竟然畫著「鐵獅玉玲瓏」當中由許效舜扮演的「貴寶」妝容，原來女兒和社團同學組隊參加學校本土語文親子及學生話劇比賽，雖然許效舜女兒是近社團後才開始學著說台語，不過虎父無犬女，她順利用許效舜的經典角色奪下比賽第一名，讓許效舜難掩得意，在照片中堆著滿臉笑。

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許效舜妻子小鐵發文：「舜長老有傳人了，台風很穩健，果然基因還是會遺傳的」小鐵透露，女兒在車上說自己心跳很快，初代貴寶許效舜還以慈父口吻安撫：「會緊張很正常，我很怕上台後，前面沒觀眾那才要緊張」，簡單用幽默讓女兒笑開懷，並將緊張一掃而空。

許效舜國小四年級的女兒傳承了爸爸的經典角色，順利奪下第一名。（翻攝自IG）

「鐵獅玉玲瓏」源自於某日許效舜觀看電視節目時，切換至蓬萊仙山頻道，更注意到當時一檔民間說唱藝術節《錦裙玉玲瓏》，由兩名身穿古裝的女性主持，隨即帶來靈感，遂創造出手抱吉他，富造控制現場氣氛與音樂的「珠寶」（澎恰恰 飾）；負責故事主講，設定為珠寶的妹妹角色「貴寶」（許效舜 攝），兩人以正經口吻引導搞笑作風，還保留了「工商服務時間（插播廣告）」，集結歷史故事、傳說加上曲藝、冷笑話、諧音哏，蔚為一時潮流。

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