晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鐵獅玉玲瓏後繼有人 許效舜女重現「貴寶」風采

「鐵獅玉玲瓏」源自於三立電視綜藝節目《黃金夜總會》單元，由澎恰恰（右）與許效舜擔綱表演。（翻攝自臉書）「鐵獅玉玲瓏」源自於三立電視綜藝節目《黃金夜總會》單元，由澎恰恰（右）與許效舜擔綱表演。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕源自於三立電視綜藝節目《黃金夜總會》單元的「鐵獅玉玲瓏」，由澎恰恰、許效舜兩人一搭一唱，1999年播出後就受到社會大眾歡迎，更帶來無數歡笑，許效舜的超誇張「白鼻心」造型更是令人印象深刻，不過該單元在2002年宣告停播。還好許效舜「有女承衣缽」，他就讀國小四年級的女兒在台語話劇比賽中重現老爸當年「鐵獅玉玲瓏」風采，博得滿堂彩，也順利登上第二代「貴寶」寶座。

（左起）許效舜、畫著貴寶妝容的女兒、妻子小鐵一起到比賽現場為女兒加油。（翻攝自IG）（左起）許效舜、畫著貴寶妝容的女兒、妻子小鐵一起到比賽現場為女兒加油。（翻攝自IG）

昨（26）日社群網路出現一張許效舜一家三口和合照，國小四年級的女兒臉上竟然畫著「鐵獅玉玲瓏」當中由許效舜扮演的「貴寶」妝容，原來女兒和社團同學組隊參加學校本土語文親子及學生話劇比賽，雖然許效舜女兒是近社團後才開始學著說台語，不過虎父無犬女，她順利用許效舜的經典角色奪下比賽第一名，讓許效舜難掩得意，在照片中堆著滿臉笑。

相關新聞：「我全都要」霸氣鰲拜徐錦江拍三級片困擾10年險沒命

許效舜妻子小鐵發文：「舜長老有傳人了，台風很穩健，果然基因還是會遺傳的」小鐵透露，女兒在車上說自己心跳很快，初代貴寶許效舜還以慈父口吻安撫：「會緊張很正常，我很怕上台後，前面沒觀眾那才要緊張」，簡單用幽默讓女兒笑開懷，並將緊張一掃而空。

許效舜國小四年級的女兒傳承了爸爸的經典角色，順利奪下第一名。（翻攝自IG）許效舜國小四年級的女兒傳承了爸爸的經典角色，順利奪下第一名。（翻攝自IG）

「鐵獅玉玲瓏」源自於某日許效舜觀看電視節目時，切換至蓬萊仙山頻道，更注意到當時一檔民間說唱藝術節《錦裙玉玲瓏》，由兩名身穿古裝的女性主持，隨即帶來靈感，遂創造出手抱吉他，富造控制現場氣氛與音樂的「珠寶」（澎恰恰 飾）；負責故事主講，設定為珠寶的妹妹角色「貴寶」（許效舜 攝），兩人以正經口吻引導搞笑作風，還保留了「工商服務時間（插播廣告）」，集結歷史故事、傳說加上曲藝、冷笑話、諧音哏，蔚為一時潮流。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中