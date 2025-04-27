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蔡阿嘎員工爆想跳槽！薔薔「拒絕錄用」：太多人亂七八糟

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蔡阿嘎近日風波不斷，先前衰捲「G卡姊夫」涉詐案件，逼得他25日出面澄清，沒想到隔天傳出其高齡80多歲的阿嬤「嘎嬤」離世，堂妹還疑似發文暗酸，為了工作沒在第一時間回嘉義。值得一提的是，女星薔薔近日剛好踢爆，蔡阿嘎旗下員工有人想跳槽，但是她堅決不錄取，直言「太多人亂七八糟了。」

薔薔爆料曾收到蔡阿嘎員工的履歷。（翻攝自IG、臉書）薔薔爆料曾收到蔡阿嘎員工的履歷。（翻攝自IG、臉書）

薔薔近期開設Podcast網路節目《薔栗膠》，她在首集透露，不少創作者遠距工作的員工，寄履歷給她表示想打兩份工，然而，這個行為犯了她的大忌，因為沒辦法接受自己的員工還會到別人公司工作，此舉會讓關係變得很複雜，坦言：「那種人會讓我很害怕」。

相關新聞：沒第一時間奔喪疑被堂妹暗酸！ 蔡阿嘎曝「已回嘉義」

薔薔爆料，她曾收到蔡阿嘎員工的履歷，不過沒有錄取對方，原因是先前蔡阿嘎公司爆出許多爭議，「他太多身邊的人亂七八糟了。他們現在有反骨過去的員工，然後蔡阿嘎那邊的員工，他們這些都有在任職當中，還寄來跟我說想兼差的，你就可以思考，他們身邊的狀況，是不是一直在出事。」她強調，看到這類人堅決不用，「因為你的人格有問題！」

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