林志玲復出拍戲？她親回應：兒子成長太快了

林志玲日前出席北京國際電影節。（林志玲工作室提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕林志玲日前登上第15屆北京國際電影節閉幕式，是被問到是否起戲劇表演癮？她說：「演戲會要和兒子請假太久，我應該沒有辦法，孩子的成長太快了，我很珍惜陪伴他成長的時光。」

林志玲尚未有復出拍戲的計畫，希望將時間留給兒子小寶貝。（林志玲工作室提供）

林志玲現階段除了長時間拍攝的影視作品，其他演藝計畫她則是樂意嘗試。就算暫時不拍戲，但志玲姊姊依然會力挺電影，「不一定是以演員身分，但會持續熱情地支持電影產業的發展！希望好的華語電影，能走入國際，發光發熱！」

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林志玲力挺電影不會變。（林志玲工作室提供）

林志玲日前在美國紐約看秀相遇安海瑟薇，東西方女神驚喜合照，引發網路狂讚她們的盛世美顏。她形容安海瑟薇是「永遠的甜心」，說對方的電影讓她看哭了好幾次。

林志玲比美安海瑟薇。（林志玲工作室提供）

林志玲談起與安海瑟薇的夢幻同框，她說：「安海瑟薇是好萊塢甜姐兒代表，電影作品我都非常喜歡，包括《穿著Prada的惡魔》、《珍愛來臨》、《新娘大作戰》、《真愛挑日子》都喜歡，《悲慘世界》看哭了幾次。剛好在飛往紐約的飛機上又看了浪漫愛情的《關於你的想法》，我覺得她是永遠的甜心，有一種獨特的又親和又甜美又有一點貴族感的魅力，可以在紐約見到這位安公主，覺得非常開心。」

志玲姊姊與瑞士男星文森·培瑞茲（Vincent Pérez）在北京國際電影節搭檔，頒發最佳男配角獎。（林志玲工作室提供）

林志玲和安海瑟薇私下小聊了一段，林志玲分享其一：「我說我代表亞洲女孩們說，我們都好愛妳喔。」安海瑟薇笑回：「那有很多的人耶！」林志玲接著說：「是的，we all love you。」

林志玲分享凍齡秘訣，提醒姐妹們不要熬夜。（林志玲工作室提供）

無論在紐約秀場或此次登上第15屆北京國際電影節閉幕式，志玲姊姊凍齡狀態一直是外界關注的其中一大焦點，此次她大方分享自己保持年輕的5大祕訣。

一、運動運動運動

二、飲食均衡營養（免疫力才會好）

三、保持正向的好心情非常重要！（憂鬱煩躁都不會有好氣色喔，請用正向的心情去解決眼前的問題）

四、我因為當了媽媽以後就陪兒子早睡早起，盡量少熬夜吧，姐妹們

五、媽媽們請花些時間專注在自己身上，在平凡的生活大小瑣事當中，讓自己也可以感受到成長的可能性。

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