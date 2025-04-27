Lisa與奢華集團三公子破局？ 頭貼人夫肩曬親密

魔力紅主唱Adam（左）故作神秘，曝光新歌將與知名女星合作。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa和國際知名旗下擁有諸多奢侈品的LVMH集團三公子Frederic Arnault陷入愛河消息甚囂塵上，兩人更時常被拍到一同出入時尚場合。近日「Maroon 5」魔力紅曝光一系列已婚主唱Adam Levine與Lisa有說有笑的照片，從照片中也可以看到Lisa一臉甜笑地把頭倚靠在Adam肩膀上，難道不怕男友生氣？Adam的超模老婆Behati Prinsloo又會不會吃醋？

Maroon 5已婚主唱Adam Levine（左）與Lisa有說有笑。（星島日報提供）

答案揭曉，近日Maroon 5預告將與知名歌手合唱新歌，大玩神秘遊戲，公開主唱Adam Levine與合作女歌手的背面照，不過歌迷一看就知道這個身材窈窕、曲線動人的女子正是BLACKPINK成員Lisa，這也是BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars合唱《APT.》、Jennie在Coachella音樂節上與Kali Uchis合唱《Damn Right》之後，BLACKPINK成員又一次與國際知名音樂勁旅合作，格外令人矚目。

請繼續往下閱讀...

Maroon 5已婚主唱Adam Levine（左）與Lisa合作愉快，兩人相當親密。（星島日報提供）

Adam早就預告將與知名歌手合唱新歌〈Priceless〉，日前終於公開與Lisa合體的照片後，Lisa也公開了與Adam拍攝宣傳照的片段。從照片中可見兩拍攝時，不但氣氛和諧，Lisa還依直保持甜蜜微笑，甚至把頭靠在Adam肩膀上。Adam的太太也相當大方，主動配合宣傳，把Adam和Lisa合照上傳到限時動態。

官方也釋出〈Priceless〉預告，只不過目前只能聽到Adam的歌聲，由於歌曲輕快活潑，歌迷已經迫不及待想要聽到完整版本。

[4

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法