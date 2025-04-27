林哲熹結婚1年鬆口「生子計畫」 遇世界末日要帶老婆回娘家

姚愛寗（左起）、林哲熹和温貞菱出席《下課花路米》全球暖化系列活動。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕林哲熹、温貞菱和姚愛寗今日出席《下課花路米》全球暖化系列活動，與小朋友們互動分享，話題從教育理念聊到末日生存計劃。去年與經紀人登記結婚的林哲熹除了分享夫妻倆的生孩進度外，也透露若遇世界末日，要帶妻子回娘家避難。

林哲熹被問到生子進度，坦言自己的想法是順其自然。（記者王文麟攝）

林哲熹表示自己本來就很喜歡小孩，參觀國際學校後更驚嘆其教育方式，「如果我有小孩，也希望用這樣自由思辨的方式教養。」被問到生子進度，他坦言：「順其自然，有就生，沒有也不避孕。」更笑稱未來可能是小孩教自己更多東西。

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姚愛寗分享當時在國際學校令她印象深刻的時刻。（記者王文麟攝）

姚愛寗也分享當時帶台灣的孩子帶到國際學校與當地學生討論氣候變遷時，「腦力激盪辯論賽」令她印象深刻，因為以辯論方式引導小朋友去思考全球暖化等議題，有助啟發孩子獨立思考能力。聊到若世界末日來臨，她感性表示：「我有一隻癱瘓的兔子，牠快15歲了，我已經做過很多次心理準備，如果世界末日到來，我願意陪牠一起走完最後一程。」

温貞菱則透露自己若遇到世界末日是「不逃跑派」。（記者王文麟攝）

温貞菱則透露自己是「不逃跑派」，曾在地震時第一時間衝去抱貓，「如果我的貓不在了，我也活不下去。」至於末日計劃，林哲熹笑說早已安排好，要和妻子一起逃到她的娘家南投山上避難，「我是理工派的，確實有計劃！」

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